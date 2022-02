Krok vpred, trénovať bude s najlepšími. Peňáz mieri na rok do Švédska

PRAHA. Jedného z najtalentovanejších bojovníkov MMA Matěja Peňáza čaká v najbližšom období veľká zmena. A to po stránke životnej, tak aj športovej.

Český zápasník totiž po úspešnom roku 2021 zmení adresu.

V rozhovore pre portál MMAShorties elitný kickboxer prezradil bližšie informácie o tom, kam sa spolu s priateľkou presunie.

Áno, aktuálne sa s priateľkou sťahujeme do Švédska. Ona dostala ponuku na pracovnú stáž, ja to využijem na tréning v All Stars Gyme. Budeme tam do konca roka. Pre mňa pôjde o možnosť trénovať s bojovníkmi ako Khamzat Chimaev, Ilir Latifi alebo Alexander Gustafsson.