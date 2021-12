Prejde do MMA? Jake Paul vysmieva Woodleyho a prezradil, kto by ho trénoval

LAS VEGAS. Niektorí sa z neho smejú a nenávidia, iní ho velebia a ďalší ho berú ako príjemné osvieženie a reklamu bojovým športom. Nech je ako chce, jedno je isté, Youtuber Jake Paul neprestáva udivovať. V nedeľu by sa mal Jake Paul druhýkrát postaviť v ringu bývalému šampiónovi veltrovej divízie UFC Tyronovi Woodleymu.

MMA? Môže sa to stať Pred nadchádajúcim hlavným súbojom večera organizácie Triller sa Paul vyjadril k možnosti vymeniť boxerský ring za oktagon. Paul prekvapujúco zápasenie pod pravidlami zmiešaných bojových umení neodmieta. Dodáva, že by mohol po istom tréningu vyzvať súperov úrovne Woodleyho.

„Áno, určite môžem raz zápasiť v MMA. Môže sa to stať, prečo nie? Ak sa môžem v rozmedzí dvoch rokov naučiť boxovať a porážať ľudí ako Tyron Woodley, tak prečo by som po ďalších dvoch rokoch špecifického tréningu neporazil v zápase MMA niekoho, ako on? To je moja odpoveď na všetky špekulácie. Samozrejme sa to môže stať, že v istom bode vyskúšam MMA. Ľudia zabudli na to, že som v najvyššej lige wrestlingu v štáte Ohio.

Nevidím dôvod, prečo by som nemohol zápasiť na tak vysokej úrovni v MMA, v akej teraz boxujem. Trénovať ma bude Javier Mendez a tím Khabiba. Súhlasili s tým.“ Pri tom, ako internetová celebrita prezentovala možnosť prechodu do vôd MMA sa bývalý kráľ UFC neudržal a vyzval Paula na súboj. „Klameš. Ak je to tak, ako hovoríš, tak poďme zápasiť v MMA. Poďme na to hneď potom, čo dokončíme náš biznis v boxe a tam odomňa dostaneš lakte do hlavy a koleno slabín,“ vravel Woodley. Sľúbil mu balík peňazí, ak ho porazí pred limitom Woodley a Paul sa už v boxerskom súboji stretli, koncom augusta sa z tesného víťazstva radoval známy Youtuber. Pre Woodleyho pôjde o veľkú šancu napraviť porážku, kvôli ktorej si neskôr nechal vytetovať na ruke nápis "Milujem Jakea Paula".

Odvetný súboj sa aj napriek tomu ale nerodil ľahko. Pôvodne mal proti Paulovi 19. decembra nastúpiť profesionálny boxer Tommy Fury. Fury z dôvodu zranenia ale nakoniec zo súboja vystúpil a tak sa zrodila šanca odvety pre Tyrona Woodleyho. Paul sa na odstúpení nevlastného brata svetovo známeho šampióna ťažkej váhy v boxe Tysona Furyho len smeje. „Uvedomil som si, že je vtipné, ako tí profesionáli ako Tommy Furry, ktorý si myslí, že je profesionálny boxer - niečo sa im v príprave stane, zrania sa, ochorejú a už nechcú bojovať. Ja som zápasil chorý alebo so zranením. Máš tam skrátka ísť a odviesť si svoju robotu, nech sa deje čokoľvek. Ľudia mi vravia, ideš proti Woodleymu, to bude problém. Ja si však myslím opak. Práve preto mám na tvári lyžiarsku kuklu. Porazím chlapa v ringu a zoberiem prachy. Toto je banková lúpež,“ povedal Paul, ktorému tvár na tlačovej konferencii zakrývala kukla.