    Šok v českom futbale. Schick sa lúči s reprezentáciou, rozhodnutie zvažoval dlhšie

    Patrik Schick
    Patrik Schick (Autor: TASR/AP)
    ČTK|25. jún 2026 o 19:03
    ShareTweet0

    Česko na majstrovstvách sveta nevyhralo ani jeden zápas.

    Útočník Patrik Schick po vyradení českých futbalistov na majstrovstvách sveta už po skupine prekvapivo ukončil reprezentačnú kariéru.

    Tridsaťročný najlepší strelec súčasného národného mužstva na Instagrame uviedol, že toto rozhodnutie zvažoval dlhšiu dobu. Český futbal má podľa neho na viac a potrebuje zmeniť viacero vecí.

    Schick v drese reprezentačného A-mužstva debutoval v máji 2016. Útočník Leverkusenu si za národný tím pripísal 56 štartov a zaznamenal 26 gólov.

    Česko skončilo ponížené a s hanbou na poslednom mieste. Uviazlo kdesi v zápche
    Súvisiaci článok
    Česko skončilo ponížené a s hanbou na poslednom mieste. Uviazlo kdesi v zápche

    Na prebiehajúcom šampionáte v Amerike neskóroval a pri prehre 0:3 s Mexikom v záverečnom dueli skupiny nečakane nenastúpil v základnej zostave.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    MexikoMexikoMEX
    3
    3
    0
    0
    6:0
    9
    V
    V
    V
    2
    Južná AfrikaJužná AfrikaRSA
    3
    1
    1
    1
    2:3
    4
    V
    R
    P
    3
    Južná KóreaJužná KóreaKOR
    3
    1
    0
    2
    2:3
    3
    P
    P
    V
    4
    ČeskoČeskoCZE
    3
    0
    1
    2
    2:6
    1
    P
    R
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Mexický brankár Guillermo Ochoa nad hlavami spoluhráčov pri jeho rozlúčke s reprezentáciou.
    Mexický brankár Guillermo Ochoa nad hlavami spoluhráčov pri jeho rozlúčke s reprezentáciou.
    Legenda sa lúčila v slzách. Hoax ho pripravil o zmluvu, jeho kompasom bola reprezentácia
    Titanilla Bőd|teraz
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»Šok v českom futbale. Schick sa lúči s reprezentáciou, rozhodnutie zvažoval dlhšie