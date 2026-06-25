Šok v českom futbale. Schick sa lúči s reprezentáciou, rozhodnutie zvažoval dlhšie

Útočník Patrik Schick po vyradení českých futbalistov na majstrovstvách sveta už po skupine prekvapivo ukončil reprezentačnú kariéru.
Tridsaťročný najlepší strelec súčasného národného mužstva na Instagrame uviedol, že toto rozhodnutie zvažoval dlhšiu dobu. Český futbal má podľa neho na viac a potrebuje zmeniť viacero vecí.
Schick v drese reprezentačného A-mužstva debutoval v máji 2016. Útočník Leverkusenu si za národný tím pripísal 56 štartov a zaznamenal 26 gólov.
Na prebiehajúcom šampionáte v Amerike neskóroval a pri prehre 0:3 s Mexikom v záverečnom dueli skupiny nečakane nenastúpil v základnej zostave.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
MS vo futbale 2026 - skupina A
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body