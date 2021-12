Boráros hanbu nedopustil a vyhral. Rytmus ukázal obrovský progres a srdce

V druhom kole bol Rytmus aj počítaný, no rýchlo sa otriasol a súboj dobojoval až do konca, po ktorom rozhodcovia zdvihli ruku po verdikte 3:0 Borárosovi.

"Bol som tak dvakrát nahúlený, keď mi dal granát na hlavu, ale ustál som to," smial sa raper po zápase.

Rytmus uviedol, že je rád, keď je hodený do hlbokej vody, príprava na zápas mu vyhovuje a miluje to. Či ho ešte uvidíme v ringu je otázne, no naďalej otvorené.