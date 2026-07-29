Parastrelci sú pred MS vo forme, ďalší úspech dosiahli v tímovej malokalibrovke

Slovenskí reprezentanti v parastreľbe Radoslav Malenovský a za ním Veronika Vadovičová
Slovenskí reprezentanti v parastreľbe Radoslav Malenovský a za ním Veronika Vadovičová (Autor: TASR)
TASR|29. júl 2026 o 21:05
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Vo Svetovom pohári v Srbsku získali celkovo štyri medaily.

Reprezentanti Slovenska v parastreľbe Veronika Vadovičová, Radoslav Malenovský a Jozef Široký získali na podujatí Svetového pohára v srbskom Novom Rade bronz v tímovej malokalibrovke.

Slovenská výprava tak odchádza z generálky na tohtoročné majstrovstvá sveta, ktoré sa uskutočnia v septembri (7. - 18. septembra) v kórejskom Čchangwone, so štyrmi medailami.

Malenovský si individuálne vybojoval striebro v disciplíne R1 - vzduchová puška v stoji, Vadovičová získala zlato v R3 - vzduchová puška v ľahu mix. Spoločne triumfovali obaja Slováci v R10 - vzduchová puška v ľahu.

Paralympijské

Slovenskí reprezentanti v parastreľbe Radoslav Malenovský a za ním Veronika Vadovičová
Slovenskí reprezentanti v parastreľbe Radoslav Malenovský a za ním Veronika Vadovičová
Parastrelci sú pred MS vo forme, ďalší úspech dosiahli v tímovej malokalibrovke
dnes 21:05
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