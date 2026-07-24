Tesné finále rozhodovali desatiny. Malenovský napokon berie zo Svetového pohára striebro

Radoslav Malenovský.
Radoslav Malenovský. (Autor: paralympic.sk)
TASR|24. júl 2026 o 18:23
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Celkovo zaznamenal 248,4 bodu a s prehľadom si vybojoval prvú medailu na podujatí.

Slovenský reprezentant v parastreľbe Radoslav Malenovský vybojoval na podujatí Svetového pohára v srbskom Novom Sade striebro v disciplíne R1 - vzduchová puška v stoji.

Tridsaťdeväťročný Malenovský stratil v osemčlennom finále na víťazného Ukrajinca Andrija Dorošenka 0,4 bodu.

Celkovo zaznamenal 248,4 bodu a s prehľadom si vybojoval prvú medailu na podujatí.

„Ide o dobre obsadené podujatie Svetového pohára, konkurencia je tu veľká. Kvalifikácia mi sadla super a aj s výsledkom som bol nadmieru spokojný.

Vo finále som nemal úplne pohodu, namakal som sa, ale druhé miesto je super. Škoda, v posledných ranách nepadla vyššia hodnota. Súper bol lepší, k čomu mu gratulujem,“ povedal pre TASR Malenovský po úspešnom vstupe na podujatí Svetového pohára.

SP v Novom Sade je generálkou na tohtoročné majstrovstvá sveta, ktoré sa uskutočnia v septembri (7. - 18. septembra) v kórejskom Čchangwone.

Paralympijské

Radoslav Malenovský.
Radoslav Malenovský.
Tesné finále rozhodovali desatiny. Malenovský napokon berie zo Svetového pohára striebro
dnes 18:23
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