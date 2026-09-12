Vadovičová sa opäť stala majsterkou sveta. Zlato jej prinieslo aj miestenku do LA

Slovenská parastrelkyňa Veronika Vadovičová triumfovala na MS v kórejskom Čchangwone aj v individuálnej súťaži - vo vzduchovej puške v ľahu.
Vo finále dosiahla výkon 254,2 bodu, získala titul svetovej šampiónky aj priamu miestenku na PH 2028 v Los Angeles.
V piatok sa vo vzduchovke tešila z najcennejšieho kovu spoločne s krajanom Radoslavom Malenovským v tímovej miešanej disciplíne R10.
Vadovičová naznačila výbornú formu už v kvalifikácii. V konkurencii 66 pretekárok obsadila druhé miesto, keď za vedúcou Ukrajinkou Saltykovou zaostala iba o dve desatiny bodu.
„Veľmi sa teším z dnešného víťazstva, pre Slovensko sme získali už tretie zlato na tomto šampionáte. Nadviazala som na včerajší výkon z tímovej miešanej súťaže. Veľmi dôležité je pre mňa, že som získala aj miestenku na paralympijské hry do Los Angeles 2028,” uviedla Vadovičocá pre oficiálnu webovú stránku Slovenského paralympijského výboru (SPV).
Malenovský dosiahol v kvalifikácii výkon 632,7 bodu, ktorý mu v silnej konkurencii stačil na 13. miesto.