Parastrelec Holenda skončil na MS štvrtý, Marinov na čele kvalifikácie

Slovenský reprezentant v parastreľbe Viliam Holenda bol v nedeľu na majstrovstvách sveta v juhokórejskom Čchangwon blízko medaily vo vzduchovej puške v stoji.
Mladý zrakovo znevýhodnený športovec suverénne vyhral kvalifikáciu, no v osemčlennom finále zaváhal na šiestej položke a napokon skončil na 4. mieste so ziskom 177,2 b.
Z víťazstva sa tešila Španielka Isabel Maria Lopezová Elvirová (227,1).
“Ako som očakával, kvalifikáciu som vyhral. A celkom dobre som začal aj finále. Potom mi však prví traja ušli. Za štvrté miesto som však veľmi rád. Bol to pre mňa výnimočný zážitok a verím, že budúci rok si to zopakujem znova,” povedal Holenda pre webstránku Slovenského paralympijského výboru (SPV). V utorok ho ešte čaká súťaž so vzduchovkou v ľahu.
Výborný výkon predviedol v nedeľu ráno aj Filip Marinov, ktorý po prvom dni vedie kvalifikáciu v paratrape o 5 terčov. Druhý je Španiel Oloriz Sanz, tretí Talian Cormons. V utorok kvalifikácia pokračuje.
V individuálnych súťažiach s trojpolohovou malikalibrovkou sa v nedeľu predstavili aj Veronika Vadovičová a Radoslav Malenovský.
Elitní slovenskí paralympionici však tentokrát na cenné kovy nesiahali, zlato v oboch kategóriách brali domáci, Kórejčanka Yunri Lee a krajan Jinho Park.
Vadovičová postúpila do finále zo šiesteho miesta a napokon obsadila konečnú ôsmu priečku, keď zaostala na štvrtej položke. Malenovský postupoval zo siedmej pozície a zostal na nej aj po finálovej súťaži.