Parastrelec Holenda skončil na MS štvrtý, Marinov na čele kvalifikácie

Strelectvo, ilustračná fotografia.
Strelectvo, ilustračná fotografia. (Autor: TASR)
TASR|13. sep 2026 o 14:45
ShareTweet0

Vo finále zaváhal na šiestej položke.

Slovenský reprezentant v parastreľbe Viliam Holenda bol v nedeľu na majstrovstvách sveta v juhokórejskom Čchangwon blízko medaily vo vzduchovej puške v stoji.

Mladý zrakovo znevýhodnený športovec suverénne vyhral kvalifikáciu, no v osemčlennom finále zaváhal na šiestej položke a napokon skončil na 4. mieste so ziskom 177,2 b.

Z víťazstva sa tešila Španielka Isabel Maria Lopezová Elvirová (227,1).

“Ako som očakával, kvalifikáciu som vyhral. A celkom dobre som začal aj finále. Potom mi však prví traja ušli. Za štvrté miesto som však veľmi rád. Bol to pre mňa výnimočný zážitok a verím, že budúci rok si to zopakujem znova,” povedal Holenda pre webstránku Slovenského paralympijského výboru (SPV). V utorok ho ešte čaká súťaž so vzduchovkou v ľahu.

Výborný výkon predviedol v nedeľu ráno aj Filip Marinov, ktorý po prvom dni vedie kvalifikáciu v paratrape o 5 terčov. Druhý je Španiel Oloriz Sanz, tretí Talian Cormons. V utorok kvalifikácia pokračuje.

V individuálnych súťažiach s trojpolohovou malikalibrovkou sa v nedeľu predstavili aj Veronika Vadovičová a Radoslav Malenovský.

Elitní slovenskí paralympionici však tentokrát na cenné kovy nesiahali, zlato v oboch kategóriách brali domáci, Kórejčanka Yunri Lee a krajan Jinho Park.

Vadovičová postúpila do finále zo šiesteho miesta a napokon obsadila konečnú ôsmu priečku, keď zaostala na štvrtej položke. Malenovský postupoval zo siedmej pozície a zostal na nej aj po finálovej súťaži.

Paralympijské

Strelectvo, ilustračná fotografia.
Strelectvo, ilustračná fotografia.
Parastrelec Holenda skončil na MS štvrtý, Marinov na čele kvalifikácie
dnes 14:45
Nachádzate sa tu:
Domov»Ďalšie športy»Paralympijské»Parastrelec Holenda skončil na MS štvrtý, Marinov na čele kvalifikácie