Slovák je majstrom sveta, vylepšil rekord a získal miestenku do LA: Psychicky som ustál záver

Slovenský parastrelec Radoslav Malenovský sa stal majstrom sveta v disciplíne R1 - vzduchová puška v stoji SH1 muži.
Prvenstvom na šampionáte v kórejskom Čchangwone si zároveň zabezpečil miestenku na paralympijské hry 2028 v Los Angeles. Malenovský navyše výkonom 251,2 bodu vylepšil svoj vlastný svetový rekord.
Do osemčlenného finále postúpil z 3. miesta v kvalifikácii, ale tam už nedal súperom šancu. Druhý skončil Maďar Csaba Rescsik a tretí Kórejčan Lee Jang ho.
Malenovský tak pridal do svojej zbierky tretie zlato z MS. Predtým triumfoval v roku 2018 v kórejskom Čchongdžu v rovnakej disciplíne a v roku 2023 v peruánskej Lime v R7.
„Ani som nedúfal, že sa to môže podariť až takto dobre – titul, miestenka a vo finále som vylepšil aj vlastný svetový rekord. Ale bolo aj na mále, lebo sme mali veľmi silné finále. Štyria sme sa tam naháňali – Maďar a dvaja Kórejci.
Maďar išiel výborne, čakal som, že mi zoberie aj svetový rekord. Psychicky ale neustál záver, čo sa zasa mne podarilo. Je z toho zlato a veľmi sa tešíme. My sme mali aj dobrú kvalifikáciu, mierne nad mojim tréningovým priemerom, čo som bol veľmi rád.
Miestenka znamená, že sa môžeme v pokoji pripravovať do LA, máme pred sebou dva roky príprav a samozrejme si želám nadviazať na predošlé úspechy. Je to aj výsledok toho, že môžem tento šport robiť už desiaty rok profesionálne vďaka Športovému centru polície. Odkedy ma zobrali, tá príprava je na úplne inej úrovni.
Ďakujem aj Slovenskému paralympijskému výboru a všetkým, ktorí nám fandia“, citoval parastrelca Slovenský paralympijský výbor vo štvrtok na svojom webe.