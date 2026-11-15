Slováci otvorili dvojhru na MS víťazne. Trávníček aj Motavčíková rozhodli až v piatom sete

Na snímke slovenský reprezentant v parastolnom tenise Boris Trávníček.
Na snímke slovenský reprezentant v parastolnom tenise Boris Trávníček. (Autor: TASR)
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TASR|15. nov 2026 o 14:11
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Boris Trávníček si po výhre 3:2 nad Švédom Isakom Nyholmom zabezpečil osemfinále spojenej kategórie M4 a M5.

Reprezentanti Slovenska v parastolnom tenise vstúpili víťazne do súbojov v dvojhre na majstrovstvách sveta v thajskej Phatthaji.

Boris Trávníček si zabezpečil účasť v osemfinále spojenej kategórie M4 a M5, keď zdolal Švéda Isaka Nyholma 3:2. Eva Motavčíková si v kategórii W2 zahrá vo štvrťfinále, nad Nemkou Rebeccou Bartelsovou zvíťazila 3:2.

MS v parastolnom tenise:

Muži:

Boris TRÁVNÍČEK (SR) - Isak Nyholm (Švéd.) 3:2 (-6, 4, -10, 5, 14)

Ženy:

Eva MATOVČÍKOVÁ (SR) - Rebecca Bartelsová (Nem.) 3:2 (5, -9, 7, -8, 4)

Paralympijské

Na snímke slovenský reprezentant v parastolnom tenise Boris Trávníček.
Na snímke slovenský reprezentant v parastolnom tenise Boris Trávníček.
Slováci otvorili dvojhru na MS víťazne. Trávníček aj Motavčíková rozhodli až v piatom sete
dnes 14:11
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