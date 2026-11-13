Parastolným tenistom sa na MS nedarilo v mixe, maximom bolo štvrťfinále

Reprezentanti Slovenska v parastolnom tenise Peter Lovaš a Eva Matovčíková vypadli vo štvrťfinále mixu v kategórii XD4 na majstrovstvách sveta v thajskej Phatthaji.
Po osemfinálovom víťazstve nad brazílskou dvojicou Nicole dos Santosová a Oscar Junior Soares da Silva 3:2, prehrali vo štvrťfinále s Francúzmi Fabienom Lamiraultom a Maevou Olivierovou 0:3.
Medzi najlepšou osmičkou je Lovaš aj v mužskej štvorhre, s Borisom Trávníčkom zdolali čínske duo Fu Liou a I-pin Ku 3:0.
MS v parastolnom tenise - výsledky:
štvorhra - osemfinále:
muži - MD8: Peter LOVAŠ, Boris TRÁVNÍČEK (SR) - Fu Liou, I-pin Ku (Čína) 3:0 (3, 5, 6)
ženy - WD5: Ťing Liou, Č'-žuej Chuang (Čína) - Alena KÁNOVÁ, Eva MATOVČÍKOVÁ (SR) 3:0 (4, 2, 7)
mix - XD4: Peter LOVAŠ, Eva MATOVČÍKOVÁ (SR) - Oscar Junior Soares da Silva, Nicole dos Santosová (Braz.) 3:2 (8, 1, -5, -10, 5)
štvrťfinále:
mix - XD4: Fabien Lamirault, Maeva Olivierová - Peter LOVAŠ, Eva MATOVČÍKOVÁ (SR) 3:0 (3, 5, 5)
štvorhra - 1. kolo:
mix - XD7: Boris TRÁVNÍČEK, Alena KÁNOVÁ (SR) - Jimmy Huo, Gemma Lee Buchholzová (Aust.) 3:0 (2, 2, 8)
osemfinále:
mix - XD7: Džang Jong-džin, I Mi-kju (Kór. rep.) - Boris TRÁVNÍČEK, Alena KÁNOVÁ (SR) 3:1 (9, - 3, 9, 8)