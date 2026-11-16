Trávniček na MS vyradil veľkého favorita. Z postupu sa tešia aj ďalší dvaja Slováci

Boris Trávníček
Boris Trávníček (Autor: TASR)
Pridať ako preferovaný zdroj na GoogleZobrazujte si správy zo Sportnet.sk v Google častejšie a viditeľnejšie
TASR|16. nov 2026 o 13:27
ShareTweet0

Boris Trávniček triumfoval nad druhým nasadeným hráčom šampionátu.

Slovenskí reprezentanti v parastolnom tenise Peter Lovaš a Boris Trávniček postúpili do štvrťfinále dvojhry na majstrovstvách sveta v Thajsku.

Lovaš v kategórii MS2 zdolal Kórejčana Pak Čin-čchola 3:0 na sety, zatiaľ čo Trávniček vyradil v zlúčenej kategórii MS4-5 druhého nasadeného Nóra Tommyho Urhauga 3:1.

Medzi osmičku najlepších prenikla medzi ženami v kategórii WS3 aj Alena Kánová, ktorá zdolala Brazílčanku Joyce de Oliveirovú 3:2.

Vo štvrťfinále v kategórii WS2 však skončila Eva Matovčíková, ktorá prehrala s Ťing Liou z Číny 0:3.

MS v parastolnom tenise

Muži

MS2 - osemfinále:

Peter LOVAŠ (SR) - Pak Čin-čchol (Kór.) 3:0 (5, 17, 9)

MS4-5 - osemfinále:

Boris TRÁVNIČEK (SR) - Tommy Urhaug (Nór.) 3:1 (9, -9, 11, 10)

Ženy

WS2 - štvrťfinále:

Ťing Liou (Čín.) - Eva MATOVČÍKOVÁ (SR) 3:0 (5, 2, 1)

WS3 - osemfinále:

Alena KÁNOVÁ (SR) - Joyce de Oliveirová (Bra.) 3:2 (3, -8, -1, 9, 10)

Paralympijské

Boris Trávníček
Boris Trávníček
Trávniček na MS vyradil veľkého favorita. Z postupu sa tešia aj ďalší dvaja Slováci
dnes 13:27
Nachádzate sa tu:
Domov»Ďalšie športy»Paralympijské»Trávniček na MS vyradil veľkého favorita. Z postupu sa tešia aj ďalší dvaja Slováci