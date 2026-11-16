Trávniček na MS vyradil veľkého favorita. Z postupu sa tešia aj ďalší dvaja Slováci

Slovenskí reprezentanti v parastolnom tenise Peter Lovaš a Boris Trávniček postúpili do štvrťfinále dvojhry na majstrovstvách sveta v Thajsku.
Lovaš v kategórii MS2 zdolal Kórejčana Pak Čin-čchola 3:0 na sety, zatiaľ čo Trávniček vyradil v zlúčenej kategórii MS4-5 druhého nasadeného Nóra Tommyho Urhauga 3:1.
Medzi osmičku najlepších prenikla medzi ženami v kategórii WS3 aj Alena Kánová, ktorá zdolala Brazílčanku Joyce de Oliveirovú 3:2.
Vo štvrťfinále v kategórii WS2 však skončila Eva Matovčíková, ktorá prehrala s Ťing Liou z Číny 0:3.
MS v parastolnom tenise
Muži
MS2 - osemfinále:
Peter LOVAŠ (SR) - Pak Čin-čchol (Kór.) 3:0 (5, 17, 9)
MS4-5 - osemfinále:
Boris TRÁVNIČEK (SR) - Tommy Urhaug (Nór.) 3:1 (9, -9, 11, 10)
Ženy
WS2 - štvrťfinále:
Ťing Liou (Čín.) - Eva MATOVČÍKOVÁ (SR) 3:0 (5, 2, 1)
WS3 - osemfinále:
Alena KÁNOVÁ (SR) - Joyce de Oliveirová (Bra.) 3:2 (3, -8, -1, 9, 10)