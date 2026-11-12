Slováci mieria na svetový šampionát. V hre sú medaily aj body do rebríčka

Štyroch reprezentantov Slovenska v parastolnom tenise čaká vrchol tejto sezóny, od piatku 13. novembra do štvrtka 19. novembra sa predstavia v thajskej Phatthaji na majstrovstvách sveta.
Kvarteto v zložení Peter Lovaš, Boris Trávníček, Alena Kánová a Eva Matovčíková nebude bojovať len o medaily, ale aj o cenné body do svetového rebríčka ITTF.
Najvýraznejšou postavou slovenskej zostavy je 47-ročný Lovaš, aktuálny majster Európy a držiteľ zlata z paralympijských hier (PH) 2024 v Paríži v kategórii MD4. Okrem dvojhry sa predstaví aj vo štvorhre.
„Budeme hrať s Borisom Trávníčkom v pavúku kategórie MD8, proti nám budú kvázi stáť dvaja 'bombardéri', takže o to ťažšie to bude. To, že sa tam nedostal Janko Riapoš, to bolo také nemilé prekvapenie, nakoľko som nečakal rozhodnutie ITTF.
Ide o posledného šampióna z Paríža a majstra Európy. Pevne verím, že sa nám podarí dostať na paralympiádu a tam im všetkým vytrieme zrak,“ vyjadril sa Lovaš na sociálnych sieťach Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov.
Svoju siedmu účasť na majstrovstvách sveta si zapíše Alena Kánová, držiteľka zlata z roku 2022.
Premiéru medzi svetovou elitou si odkrúti Eva Matovčíková. „Ja stále len začínam. Neviem, čo očakávať, lebo je to niečo väčšie ako majstrovstvá Európy a bude to ťažšie,“ uviedla debutantka v slovenskej výprave.
Skúsená Kánová nemá za sebou veľký počet turnajov, ale účasť v Thajsku znamená pre ňu veľa: „S Evkou spojíme vo štvorhre mladosť a moju skúsenosť.
Všetko bude záležať od žrebu a ako budeme pripravení. Ja verím, že všetci budeme bojovať o to, aby čo najlepšie reprezentovali Slovensko.“
Každý z reprezentantov Slovenska sa okrem dvojhry na svetovom šampionáte predstaví aj vo štvorhre a mixe.
Prvé tri dni budú patriť súbojom vo štvorhre a mixe, od nedele 15. novembra sa rozohrajú duely v dvojhre.