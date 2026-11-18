Slovenský reprezentant v parastolnom tenise Peter Lovaš získal bronzovú medailu na majstrovstvách sveta v Thajsku v kategórii MS2.
V stredajšom semifinále podľahol Poliakovi Rafalovi Czuperovi 0:3 na sety.
Bronz získala aj Alena Kánová, ktorá v kategórii WS3 nestačila v semifinále na reprezentantku Kórejskej republiky Yoon Ji-yu, keď prehrala taktiež 0:3.
MS v parastolnom tenise
Muži
MS2 - semifinále:
Peter Lovaš (SR) - Rafal Czuper (Poľ.) 0:3 (-7, -4, -5)
Ženy
WS3 - semifinále:
Yoon Ji-yu (Kór.rep.) - Alena Kánová (SR) 3:0 (10, 2, 4)