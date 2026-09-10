Bronz z majstrovstiev Európy po životnom maxime. Slovenka zvládla záver rozhodujúcej stovky

Slovenská paraplavkyňa Alžbeta Kubová získala na majstrovstvách Európy v tureckom Kocaeli bronzovú medailu v disciplíne 100 m motýlik v kategórii S8.
V stredajšom finále dosiahla čas 1:23,41 minúty a vylepšila si tak svoje osobné maximum o 1,26 s.
V disciplíne, ktorá je jej hlavnou súťažou, prinieslo finále tesný súboj o striebornú a bronzovú priečku.
Po prvej päťdesiatke bola Kubová za Španielkou Nahiou Zudaireovou Borezzovou iba o štyri stotiny sekundy.
Druhú päťdesiatku zaplávala Slovenka za 45,68 s a hoci sa jej Španielku dobehnúť nepodarilo, tretiu priečku si pevne ustrážila.
„Práve schopnosť udržať tempo v záverečnej pasáži bola rozhodujúca. Kubová išla do finále s tretím najlepším prihlasovacím časom a svoju pozíciu dokázala nielen obhájiť, ale ju aj potvrdiť najrýchlejším časom svojej kariéry,“ uviedol vedúci výpravy Martin Sadloň podľa webu Slovenského paralympijského výboru.
Druhá reprezentantka na ME Karina Petrikovičová sa predstavila na 50 m voľný spôsob v kategórii S12 a obsadila šieste miesto s časom 30,59 s.