Vadovičová získalo zlato v Srbsku. Z najcennejšej medaily sa tešila aj s krajanom

Slovenská reprezentantka v parastreľbe Veronika Vadovičová zvíťazila na podujatí Svetového pohára v srbskom Novom Sade v disciplíne R3 - vzduchová puška v ľahu mix.
Vo finále triumfovala s trojbodovým náskokom pred Britom Mattom Skelhonom a na podujatí si vybojovala prvú individuálnu medailu.
Štyridsaťtriročná Slovenka nadviazala na čoraz zlepšujúce sa výkony v Novom Sade a v súťaži dokázala zdolať aj mužských kolegov.
„Pocity sú jednoducho neopísateľné, cítim sa úžasne. Konkurencia je tu obrovská, zišla sa tu v podstate kompletná svetová špička.
O to viac ma teší, že sa mi podarilo vybojovať zlatú medailu. Výhra ma pre mňa o to väčšiu hodnotu, keďže sa strieľalo aj s mužmi. Finále som vyhrala s trojbodovým náskokom, čo je pre túto disciplínu veľmi netypické.
Tri desatiny bodu chýbali od prekonania vlastného svetového rekordu. Je to pre mňa obrovské povzbudenie pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta, táto výhra mi dáva obrovskú energiu do ďalšej práce,“ vyjadrila sa pre TASR Vadovičová po zisku zlata.
Slovensko má zatiaľ na konte v Novom Sade tri medaily. Vadovičová získala s Radoslavom Malenovským zlato v mixe v disciplíne R10 - vzduchová puška v ľahu.
Individuálne si Malenovský vybojoval striebro v R1 - vzduchová puška v stoji. SP v Novom Sade je generálkou na tohtoročné majstrovstvá sveta, ktoré sa uskutočnia v septembri (7. - 18. septembra) v kórejskom Čchangwone.