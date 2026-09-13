Je to úžasné, vidieť ich nadšenie. Hamšík podporil mladých paralympionikov

Marek Hamšík na podujatí SAYG
Marek Hamšík na podujatí SAYG (Autor: Facebook/Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov)
TASR|13. sep 2026 o 12:55
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Na Orave súťažilo 90 mladých športovcov.

Slovak Ability Youth Games v Dolnom Kubíne potvrdili, že ich význam presahuje športové výsledky.

Štvrtý ročník medzinárodného podujatia priniesol rekordných sedem odvetví, premiéru CP futbalu a účastníkov zo štyroch krajín.

Počas štyroch dní sa na Orave stretlo 260 účastníkov vrátane 90 športovcov a 75 členov sprievodu.

Súťažilo sa v boccii, parabadmintone, hokeji na elektrických vozíkoch, paralukostreľbe, paraplávaní, parastolnom tenise a CP futbale. Okrem Slovákov sa predstavili účastníci z Česka, Maďarska a Škótska.

VIDEO: Marek Hamšík o podujatí SAYG

Za prípravou hier stál tím riaditeľa Pavla Bílika, ktorý zabezpečoval športoviská, ubytovanie, dopravu, bezbariérovosť i harmonogram. Pomohla mu spolupráca s mestom Dolný Kubín, Fondom na podporu športu a ďalšími partnermi.

„Štvrtý ročník ukázal, že SAYG je životaschopný projekt, ktorý pomáha začínajúcim a mladým športovcom. Doterajšie ročníky sú pre nás záväzkom, preto chceme o rok pripraviť piate pokračovanie,“ povedal Bílik.

Najväčšou novinkou bol CP futbal určený pre hráčov s detskou mozgovou obrnou a ďalšími poškodeniami mozgu.

Slovenský tím si zahral proti výberu Rangers Charity Foundation zo Škótska. Súčasťou programu boli aj ukážkové tréningy a školenie trénerov. Ambasádorom CP futbalu na Slovensku sa stal bývalý reprezentant Dušan Tittel.

„Je našou povinnosťou starať sa o tých, ktorí chcú hrať, ale nemali také športové šťastie ako my,“ zdôraznil.

Účastníkov podporil aj Marek Hamšík. „Cítiť tu pozitívnu energiu. Deti chcú športovať, hoci sú znevýhodnené. Sú nadšené z toho, že niečo robia, a je to úžasné,“ povedal bývalý kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie.

Výkonná riaditeľka Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov (SZTPŠ) Martina Balcová vníma hry ako výsledok dlhodobej práce s mladými športovcami.

„Prostredníctvom športu dokážeme tieto deti vracať do života a ukazovať im zmysel, ktorý po znevýhodnení nemusia hneď vidieť,“ uviedla.

SAYG sú zároveň kontrolnými pretekmi pre reprezentantov zaradených do útvarov talentovanej mládeže. Najúspešnejší môžu zabojovať o účasť na budúcoročných podujatiach WORLD ABILITYSPORT.

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