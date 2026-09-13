Je to úžasné, vidieť ich nadšenie. Hamšík podporil mladých paralympionikov

Slovak Ability Youth Games v Dolnom Kubíne potvrdili, že ich význam presahuje športové výsledky.
Štvrtý ročník medzinárodného podujatia priniesol rekordných sedem odvetví, premiéru CP futbalu a účastníkov zo štyroch krajín.
Počas štyroch dní sa na Orave stretlo 260 účastníkov vrátane 90 športovcov a 75 členov sprievodu.
Súťažilo sa v boccii, parabadmintone, hokeji na elektrických vozíkoch, paralukostreľbe, paraplávaní, parastolnom tenise a CP futbale. Okrem Slovákov sa predstavili účastníci z Česka, Maďarska a Škótska.
VIDEO: Marek Hamšík o podujatí SAYG
Za prípravou hier stál tím riaditeľa Pavla Bílika, ktorý zabezpečoval športoviská, ubytovanie, dopravu, bezbariérovosť i harmonogram. Pomohla mu spolupráca s mestom Dolný Kubín, Fondom na podporu športu a ďalšími partnermi.
„Štvrtý ročník ukázal, že SAYG je životaschopný projekt, ktorý pomáha začínajúcim a mladým športovcom. Doterajšie ročníky sú pre nás záväzkom, preto chceme o rok pripraviť piate pokračovanie,“ povedal Bílik.
Najväčšou novinkou bol CP futbal určený pre hráčov s detskou mozgovou obrnou a ďalšími poškodeniami mozgu.
Slovenský tím si zahral proti výberu Rangers Charity Foundation zo Škótska. Súčasťou programu boli aj ukážkové tréningy a školenie trénerov. Ambasádorom CP futbalu na Slovensku sa stal bývalý reprezentant Dušan Tittel.
„Je našou povinnosťou starať sa o tých, ktorí chcú hrať, ale nemali také športové šťastie ako my,“ zdôraznil.
Účastníkov podporil aj Marek Hamšík. „Cítiť tu pozitívnu energiu. Deti chcú športovať, hoci sú znevýhodnené. Sú nadšené z toho, že niečo robia, a je to úžasné,“ povedal bývalý kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie.
Výkonná riaditeľka Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov (SZTPŠ) Martina Balcová vníma hry ako výsledok dlhodobej práce s mladými športovcami.
„Prostredníctvom športu dokážeme tieto deti vracať do života a ukazovať im zmysel, ktorý po znevýhodnení nemusia hneď vidieť,“ uviedla.
SAYG sú zároveň kontrolnými pretekmi pre reprezentantov zaradených do útvarov talentovanej mládeže. Najúspešnejší môžu zabojovať o účasť na budúcoročných podujatiach WORLD ABILITYSPORT.