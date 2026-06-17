Slovenskí paralympionici si volia šéfa. Riapoš má po dlhých rokoch súpera

Volebné valné zhromaždenie Slovenského paralympijského výboru (SPV) bude v piatok bilancovať, aj voliť predsedu či členov výkonného výboru.
Na pozíciu šéfa SPV kandiduje opäť Ján Riapoš, no po dlhých rokoch má súpera. O priazeň 31 kandidátov s právom hlasovať sa uchádza aj Tomáš Varga.
Riapoš je účastník ôsmich paralympijských hier, na ktorých získal v stolnom tenise vozíčkarov päť zlatých a jednu striebornú a jednu bronzovú medailu. Na čele SPV je od roku 2003, už šesť funkčných období.
Jeho vyzývateľ Varga je bývalý stolný tenista, dlhší čas pôsobí v štruktúrach Medzinárodnej stolnotenisovej federácie a na posledných štyroch paralympiádach bol vedúci slovenskej výpravy.
Riapoš nechce hlasy zo zotrvačnosti
"V žiadnom prípade nechcem, aby ma ľudia volili zo zotrvačnosti a predchádzajúcich skúsenosti vo funkcii predsedu SPV, ale vnímali viac moju schopnosť vidieť dopredu a prinášať víziu rozvoja pre budúcnosť SPV.
Situácia v športe, ale aj v športe zdravotne znevýhodnených, je v posledných rokoch jedna z najkomplikovanejších, aké som počas svojej funkcionárskej praxe zažil.
Neustále obhajovanie našej pozície nielen voči vládnym či ministerským autoritám, ale celkovo v športovej obci, je čoraz náročnejšie.
V súčasnom období sa k tomu pridáva aj vnútorný nepriateľ, čo nechce jednotu a stabilitu, ale rozkol a neistotu," zdôvodňuje svoju kandidatúru 57-ročný Riapoš.
Varga: Šport je naša priorita
"Nevidím v hnutí žiadneho vnútorného nepriateľa. Môžeme mať rôzne názory na riadenia alebo manažovanie, ale všetci máme rovnaký cieľ, ktorým je silnejší paralympijský šport na Slovensku.
Mám pocit, že SPV sa začala zaoberať inými témami ako je šport. A myslím si, že ako vrcholná športová organizácia pre zdravotne znevýhodnených by sme mali byť zameraní najmä na šport, to by mala byť naša priorita," tvrdí 37-ročný Varga.
Do volieb ide s víziou postavenou na troch pilieroch.
"Mojou ambíciou je vytvárať prostredie, v ktorom budú mať športovci stabilné podmienky na rast a reprezentáciu Slovenska, federácie stabilného partnera a SPV prirodzenú autoritu doma aj vo svete," dodáva.
V sobotu sa uskutočnia aj voľby vedenia Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov, kde bude mať aktuálny šéf Ján Riapoš tiež súpera, ktorým je Miroslav Dráb, generálny manažér slovenskej parahokejovej reprezentácie.