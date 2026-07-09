Získala viac ako sedemdesiat medailí. Úspešná paralympionička ukončila kariéru

Reprezentantka Veľkej Británie v paracyklistike Sarah Storeyová sa rozhodla vo veku 48 rokov ukončiť aktívnu kariéru.
Namiesto príprav na jubilejnú desiatu účasť na paralympijských hrách v roku 2028 sa chce momentálne venovať zlepšeniu podmienok v parašporte.
Storeyová bola na začiatku svojej športovej kariéry paraplavkyňou, pre infekciu v ušiach napokon presedlala na paracyklistiku.
Celkovo získala na paralympijských hrách 30 medailí, z toho 19 zlatých. So 74 medailami z PH a majstrovstiev sveta je najdekorovanejšou britskou parašportovkyňou.
„Roky medzi hrami som nevyužila dostatočne na to, aby sa zlepšilo vnímanie o parašporte. Potrebujeme viac pozornosti, čo zohralo veľkú rolu v mojom rozhodovaní.
Myslím si, že dosiahnem viac mimo bicykla, ako keby som mala naháňať desiatu účasť na PH a ďalšie potenciálne úspechy. Chcem pomôcť k lepšej budúcnosti parašportovcov,“ citovala agentúra AP rozhodnutie Storeyovej.