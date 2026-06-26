    Paraguaj
    Paraguaj
    MS vo futbale 2026
    26.06.2026, Skupina D
    0 - 0
    Austrália
    Austrália
    PrehľadOnline prenosSumár

    Bezgólová remíza má cenu zlata. Austrália oslavuje postup, Paraguaj je v napätí

    Futbalisti Austrálie oslavujú postup zo skupiny na MS 2026.
    Futbalisti Austrálie oslavujú postup zo skupiny na MS 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|26. jún 2026 o 06:28
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    Paraguaj a Austrália dnes remizovali v skupine D na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - skupina D

    Paraguaj - Austrália 0:0

    Rozhodcovia: Turpin - Danos, Pages (všetci Fr.), ŽK: D. Gomez - Irvine

    Diváci: 68.827

    Paraguaj: Gill - Caceres, Velazquez, G. Gomez, Alderete (84. Canale), Maidana (46. Mauricio) - D. Gomez (90+2. Bobadilla), Cubas, Galarza (90+2. Alonso) - Avalos (67. Arce), Enciso

    Austrália: Beach - Circati, Souttar, Herrington - Bos, O'Neill, Irvine (84. Okon-Engstler), Behich - Volpato (58. Hrustic), Metcalfe - Irankunda (84. Yengi)

    Futbalisti Austrálie postúpili do šestnásťfinále na MS 2026 v USA, Mexiku a Kanade. V piatok ráno v Santa Clare remizovali s Paraguajom 0:0 a o skóre skončili pred svojím súperom na druhom mieste D-skupiny so štyrmi bodmi.

    „Socceroos“ sa prebojovali do vyraďovacej fázy svetového šampionátu druhýkrát za sebou.

    Paraguaj ešte nemá istotu postupu. Stále môže prísť k situácii, že v tabuľke tímov na tretích miestach bude až deväť mužstiev so štyrmi bodmi, pričom Paraguajčania majú zo 4-bodových družstiev na tretím miestach zatiaľ najhoršie skóre.

    Austrália sa v šestnásťfinále stretne 3. júla o 20.00 h SELČ v Arlingtone s druhým najlepším mužstvom z G-skupiny.

    Ak sa Paraguaj dostane do najlepšej osmičky v 12-člennej tabuľke tímov na 3. miestach, tak môže nastúpiť proti Nemecku alebo víťazovi I či K-skupiny.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina D

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    USAUSAUSA
    3
    2
    0
    1
    8:4
    6
    P
    V
    V
    2
    AustráliaAustráliaAUS
    3
    1
    1
    1
    2:2
    4
    R
    P
    V
    3
    ParaguajParaguajPAR
    3
    1
    1
    1
    2:4
    4
    R
    V
    P
    4
    TureckoTureckoTUR
    3
    1
    0
    2
    3:5
    3
    V
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Paraguaj - Austrália

    I. polčas:

    Od úvodu boli v ofenzíve aktívnejší Austrálčania a vo 4. minúte Irvine preveril brankára Gilla.

    Úspech neslávil v 36. minúte ani pokus Bosa z diaľky a v nadstavenom čase prvého polčasu sa o tretiu strelu Austrálie na bránu postaral z pravej strany šestnástky Volpato, lenže Gill loptu poľahky skrotil.

    „Socceroos“ sa častejšie nachádzali na polovici súpera, no Paraguajčania ich do vyloženej gólovej príležitosti nepustili.

    II. polčas:

    V úvode druhého polčasu si austrálsky útočník Irankunda pýtal pokutový kop, lenže francúzsky arbiter Turpin mu nenaletel.

    Ani po zmene strán sa atraktivita stretnutia nezvýšila, strely na bránu nepribúdali a ani jednému mužstvu sa nedarilo presadiť v pokutovom území.

    Až v 83. minúte sa hlboko do šestnástky dostal individuálne Austrálčan Bos, ale nezakončil podľa predstáv.

    V nadstavenom čase pohrozil striedajúci Paraguajčan Mauricio, avšak jeho málo razantná strela nenarobila Beachovi vážnejšie starosti.

    Vzápätí v pokutovom území na opačnej strane dopadla rovnako koncovka striedajúceho Yengiho.

    Hlasy po zápase

    Gustavo Gomez, hráč Paraguaja: „Bol to vyrovnaný a fyzicky náročný zápas. V prvom polčase sme mali problémy. Myslím si, že sme sa nevedeli dostať do správneho rytmu. Cez prestávku sme urobili určité úpravy a v druhom polčase to bolo lepšie. Dôležité je, že sme získali bod, a myslím si, že týmto výsledkom sme si zabezpečili postup, čo bol náš hlavný cieľ.“

    Tony Popovic, tréner Austrálie: „Neuveriteľné. Som nesmierne hrdý na všetkých, ktorí sa na tom podieľali – na realizačný tím aj hráčov. Máme úžasnú skupinu chlapcov. Teraz sa pokúsime dosiahnuť niečo výnimočné. Pri tej šanci na konci to bolo prvýkrát, čo som sa naozaj pozrel na hodiny a pomyslel si: 'Prosím, už odpískajte koniec.' Celkovo sme si však víťazstvo zaslúžili, hrali sme veľmi dobre. Bol to skvelý výkon.“

    Výsledky na MS vo futbale 2026 - deň 15

    26.06. 04:00
    | Skupina D | Matchday 15
    Turecko
    Turecko
    3 - 2
    USA
    USA
    Los Angeles | Los Angeles
    26.06. 04:00
    | Skupina D | Matchday 15
    Paraguaj
    Paraguaj
    0 - 0
    Austrália
    Austrália
    San Francisco | San Francisco
    25.06. 22:00
    | Skupina E | Matchday 15
    Curaçao
    Curaçao
    0 - 2
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    Philadelphia | Philadelphia
    25.06. 22:00
    | Skupina E | Matchday 15
    Ekvádor
    Ekvádor
    2 - 1
    Nemecko
    Nemecko
    New York | New York
    26.06. 01:00
    | Skupina F | Matchday 15
    Japonsko
    Japonsko
    1 - 1
    Švédsko
    Švédsko
    Dallas | Dallas
    26.06. 01:00
    | Skupina F | Matchday 15
    Tunisko
    Tunisko
    1 - 3
    Holandsko
    Holandsko
    Kansas City | Kansas City

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    MS vo futbale 2026

    Futbalisti Brazílie oslavujú gól na MS 2026.
    Futbalisti Brazílie oslavujú gól na MS 2026.
    Devätnásť tímov má istý postup. Brazíliu čaká náročná skúška, Maroko vyzve v šlágri Holandsko
    dnes 08:14
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