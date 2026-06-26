Bezgólová remíza má cenu zlata. Austrália oslavuje postup, Paraguaj je v napätí

MS vo futbale 2026 - skupina D
Paraguaj - Austrália 0:0
Rozhodcovia: Turpin - Danos, Pages (všetci Fr.), ŽK: D. Gomez - Irvine
Diváci: 68.827
Paraguaj: Gill - Caceres, Velazquez, G. Gomez, Alderete (84. Canale), Maidana (46. Mauricio) - D. Gomez (90+2. Bobadilla), Cubas, Galarza (90+2. Alonso) - Avalos (67. Arce), Enciso
Austrália: Beach - Circati, Souttar, Herrington - Bos, O'Neill, Irvine (84. Okon-Engstler), Behich - Volpato (58. Hrustic), Metcalfe - Irankunda (84. Yengi)
Futbalisti Austrálie postúpili do šestnásťfinále na MS 2026 v USA, Mexiku a Kanade. V piatok ráno v Santa Clare remizovali s Paraguajom 0:0 a o skóre skončili pred svojím súperom na druhom mieste D-skupiny so štyrmi bodmi.
- ONLINE: Paraguaj - Austrália na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina D)
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„Socceroos“ sa prebojovali do vyraďovacej fázy svetového šampionátu druhýkrát za sebou.
Paraguaj ešte nemá istotu postupu. Stále môže prísť k situácii, že v tabuľke tímov na tretích miestach bude až deväť mužstiev so štyrmi bodmi, pričom Paraguajčania majú zo 4-bodových družstiev na tretím miestach zatiaľ najhoršie skóre.
Austrália sa v šestnásťfinále stretne 3. júla o 20.00 h SELČ v Arlingtone s druhým najlepším mužstvom z G-skupiny.
Ak sa Paraguaj dostane do najlepšej osmičky v 12-člennej tabuľke tímov na 3. miestach, tak môže nastúpiť proti Nemecku alebo víťazovi I či K-skupiny.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
MS vo futbale 2026 - skupina D
Priebeh zápasu Paraguaj - Austrália
I. polčas:
Od úvodu boli v ofenzíve aktívnejší Austrálčania a vo 4. minúte Irvine preveril brankára Gilla.
Úspech neslávil v 36. minúte ani pokus Bosa z diaľky a v nadstavenom čase prvého polčasu sa o tretiu strelu Austrálie na bránu postaral z pravej strany šestnástky Volpato, lenže Gill loptu poľahky skrotil.
„Socceroos“ sa častejšie nachádzali na polovici súpera, no Paraguajčania ich do vyloženej gólovej príležitosti nepustili.
II. polčas:
V úvode druhého polčasu si austrálsky útočník Irankunda pýtal pokutový kop, lenže francúzsky arbiter Turpin mu nenaletel.
Ani po zmene strán sa atraktivita stretnutia nezvýšila, strely na bránu nepribúdali a ani jednému mužstvu sa nedarilo presadiť v pokutovom území.
Až v 83. minúte sa hlboko do šestnástky dostal individuálne Austrálčan Bos, ale nezakončil podľa predstáv.
V nadstavenom čase pohrozil striedajúci Paraguajčan Mauricio, avšak jeho málo razantná strela nenarobila Beachovi vážnejšie starosti.
Vzápätí v pokutovom území na opačnej strane dopadla rovnako koncovka striedajúceho Yengiho.
Hlasy po zápase
Gustavo Gomez, hráč Paraguaja: „Bol to vyrovnaný a fyzicky náročný zápas. V prvom polčase sme mali problémy. Myslím si, že sme sa nevedeli dostať do správneho rytmu. Cez prestávku sme urobili určité úpravy a v druhom polčase to bolo lepšie. Dôležité je, že sme získali bod, a myslím si, že týmto výsledkom sme si zabezpečili postup, čo bol náš hlavný cieľ.“
Tony Popovic, tréner Austrálie: „Neuveriteľné. Som nesmierne hrdý na všetkých, ktorí sa na tom podieľali – na realizačný tím aj hráčov. Máme úžasnú skupinu chlapcov. Teraz sa pokúsime dosiahnuť niečo výnimočné. Pri tej šanci na konci to bolo prvýkrát, čo som sa naozaj pozrel na hodiny a pomyslel si: 'Prosím, už odpískajte koniec.' Celkovo sme si však víťazstvo zaslúžili, hrali sme veľmi dobre. Bol to skvelý výkon.“