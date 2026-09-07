Medailový návrat po 5 rokoch. Slovenská paracyklistka vybojovala bronz

Kristína Madajová na 3. mieste.
Kristína Madajová na 3. mieste. (Autor: paralympic.sk)
TASR|7. sep 2026 o 15:57
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Po kolízii nestratila hlavu a v Huntsville vyškriabala bronz medzi elitou sveta.

Slovenská paracyklistka Kristína Madajová získala na MS v americkom Huntsville bronzovú medailu v cestných pretekoch s hromadným štartom v kategórii WH4 (ženy handbike).

Jej krajan Jozef Čorej obsadil štvrté miesto v kategórii MH1.

Madajová mala preteky sľubne rozbehnuté a v prvej polovici sa držala v čelnej skupine, v ktorej diktovala tempo.

„Potom však prišiel nešťastný moment. Po kolízii s jednou zo súperiek sa na trati utvorila medzera, ktorú už nebolo možné v náročných podmienkach dotiahnuť na úplné čelo. Kristína však ukázala veľké skúsenosti – nestratila hlavu a po zvyšok pretekov predviedla taktickú jazdu, ktorou si s prehľadom udržala dostatočný náskok, ktorý si predtým s vedúcou skupinou vybudovala.

V cieli tak mohli v slovenskom tíme oslavovať zaslúžené 3. miesto a zisk bronzovej medaily. Po štvrtom mieste z časovky je to pre ňu skvelé zadosťučinenie a potvrdenie, že patrí do absolútnej svetovej elity,“ uviedol pre web paralympic.sk vedúci výpravy Milan Orosz.

Bronzový úspech Madajovej má pre slovenskú cestnú paracyklistiku obrovskú historickú hodnotu.

„Slovensko sa z medaily na majstrovstvách sveta v cestnej paracyklistike teší presne po piatich rokoch. Naposledy naša výprava brala cenný kov ešte v roku 2021 v portugalskom Estorile vďaka zlatu Patrika Kurila, ktorý si to mohol priamo vychutnať už ako člen realizačného tímu, keďže v roku 2025 ukončil reprezentačnú kariéru.

Pre slovenskú paracyklistiku je tak bronz z Huntsville absolútnym a dlho očakávaným míľnikom, ktorý opäť vracia slovenské farby na svetové medailové pódiá,“ konštatoval Orosz.

Paralympijské

Kristína Madajová na 3. mieste.
Kristína Madajová na 3. mieste.
Medailový návrat po 5 rokoch. Slovenská paracyklistka vybojovala bronz
dnes 15:57
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