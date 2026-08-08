Slovenský súboj o zlato či medailistov z hier. Domáci turnaj prilákal medzinárodnú konkurenciu

Marián Kuřeja.
Marián Kuřeja. (Autor: TASR)
TASR|8. aug 2026 o 18:26
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Marián Kuřeja skončil v hode kuželkou na druhej pozícii výkonom 28,50 m.

Viacerí reprezentanti Slovenska v paraatletike dosiahli na pódiové umiestnenia na medzinárodnom podujatí vo vrhačských disciplínach Handi Open v Banskej Bystrici.

Hlavným ťahákom bol súboj medailistov z paralympijských hier. Marián Kuřeja skončil v hode kuželkou na druhej pozícii výkonom 28,50 m.

Dvojnásobného držiteľa bronzu z PH 2016 a 2020 zdolal len Ind Pranav Soorma (32,27 m), ktorý je strieborný medailista z PH v Paríži 2024.

Slovenský súboj o zlato sa uskutočnil vo vrhu guľou. Zvíťazil Dušan Laczkó výkonom 12,22 m, najhodnotnejším na celom podujatí.

Druhý bol Ladislav Čuchran, ktorý zvíťazil v oštepe (26,26 m). Laczkó, štvrtý z PH 2024 vyhral aj disk (37,32 m).

Lea Majerníková triumfovala v hode kuželkou, keď jej náčinie zaletelo na značku 21,85 m. Informoval Slovenský paralympijský výbor.

Paralympijské

Marián Kuřeja.
Marián Kuřeja.
Slovenský súboj o zlato či medailistov z hier. Domáci turnaj prilákal medzinárodnú konkurenciu
dnes 18:26
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