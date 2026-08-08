Slovenský súboj o zlato či medailistov z hier. Domáci turnaj prilákal medzinárodnú konkurenciu

Viacerí reprezentanti Slovenska v paraatletike dosiahli na pódiové umiestnenia na medzinárodnom podujatí vo vrhačských disciplínach Handi Open v Banskej Bystrici.
Hlavným ťahákom bol súboj medailistov z paralympijských hier. Marián Kuřeja skončil v hode kuželkou na druhej pozícii výkonom 28,50 m.
Dvojnásobného držiteľa bronzu z PH 2016 a 2020 zdolal len Ind Pranav Soorma (32,27 m), ktorý je strieborný medailista z PH v Paríži 2024.
Slovenský súboj o zlato sa uskutočnil vo vrhu guľou. Zvíťazil Dušan Laczkó výkonom 12,22 m, najhodnotnejším na celom podujatí.
Druhý bol Ladislav Čuchran, ktorý zvíťazil v oštepe (26,26 m). Laczkó, štvrtý z PH 2024 vyhral aj disk (37,32 m).
Lea Majerníková triumfovala v hode kuželkou, keď jej náčinie zaletelo na značku 21,85 m. Informoval Slovenský paralympijský výbor.