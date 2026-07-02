Hviezda Senegalu po vypadnutí z MS: Pokiaľ bude tento trénerský tím, dám si pauzu

Senegalský futbalista Pape Gueye odmieta reprezentovať svoju rodnú krajinu pod vedením súčasného trénera Papeho Thiawa a jeho realizačného tímu.
Dvadsaťsedemročný stredopoliar španielskeho Villarrealu to vyhlásil krátko po vypadnutí Senegalu v šestnásťfinále MS 2026 s Belgickom.
Africký zástupca v tomto stretnutí stratil vedenie 2:0 a podľahol svojmu súperovi 2:3 po predĺžení.
Gueye bol v senegalskom kádri hrajúcom na svetovom šampionáte druhý najhodnotnejší hráč podľa portálu transfermarkt.com.
Spolu s ním majú trhovú hodnotu 40 miliónov eur ešte Ismaila Sarr, Nicolas Jackson a Lamine Camara. Vyššiu má iba krídelník Iliman Ndiaye.
Dám si pauzu od národného tímu
„Pokiaľ bude v reprezentácii tento trénerský tím, dám si pauzu od národného tímu,“ napísal Gueye podľa agentúry AP na svojom oficiálnom instagramovom profile.
Thiaw stiahol Gueyeho z hry ako prvého v 66. minúte. Presne o dvadsať minút neskôr sa začal rúcať jasne vyzerajúci postup Senegalu do osemfinále.
V priebehu necelých troch minút skórovali Romelu Lukaku a Youri Tielemans. Druhý menovaný zariadil postup svojho tímu premenenou penaltou v piatej minúte nadstavenia v druhej časti predĺženia.
Gueye sa dvoma gólmi a asistenciou podieľal v záverečnom vystúpení I-skupiny na víťazstve Senegalu nad Irakom (5:0), ktoré znamenalo postup do vyraďovačky.
Africká futbalová konfederácia im odobrala titul
Senegalčania majú za sebou náročný rok. Africká futbalová konfederácia (CAF) im odobrala v marci majstrovský titul z tohtoročného Afrického pohára národov.
Za šampionátu kontinentu dodatočne ustanovila Maroko, ktoré v januárovom finále pôvodne prehralo 0:1 po predĺžení. Záver finálového duelu z 18. januára sprevádzala jedna kontroverzia za druhou.
V nadstavenom čase druhého polčasu dostali Senegalčania loptu z bránkovú čiaru, no hlavný arbiter Jean-Jacques Ndala odpískal útočný faul.
Po ďalšej situácii nariadil pokutový kop pre Maroko, v dôsledku čoho väčšina Senegalčanov opustila ihrisko a na popud trénera Thiawa zamierili do útrob štadióna.
Potom sa vrátili a po takmer 20-minútovom prerušení Brahim Diaz nariadený pokutový kop nepremenil a zápas vyústil do predĺženia.
V jeho 4. minúte zariadil triumf Senegalu práve Gueye. CAF následne udelila Thiawovi päťzápasový dištanc a označila ho za zodpovedného z poškodenia dobrého obrazu finálového stretnutia a z nešportového správania sa.