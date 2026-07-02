    Belgicko
    Belgicko
    MS vo futbale 2026
    01.07.2026, Vyraďovacia fáza, Šestnásťfinále
    3 - 2pp
    2:2, 1:0
    Po predĺžení
    Senegal
    Senegal

    Hviezda Senegalu po vypadnutí z MS: Pokiaľ bude tento trénerský tím, dám si pauzu

    Pape Gueye.
    Fotogaléria (76)
    Pape Gueye. (Autor: TASR/AP)
    TASR|2. júl 2026 o 11:53
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    Stredopoliar Villarrealu to vyhlásil krátko po vypadnutí v šestnásťfinále s Belgickom.

    Senegalský futbalista Pape Gueye odmieta reprezentovať svoju rodnú krajinu pod vedením súčasného trénera Papeho Thiawa a jeho realizačného tímu.

    Dvadsaťsedemročný stredopoliar španielskeho Villarrealu to vyhlásil krátko po vypadnutí Senegalu v šestnásťfinále MS 2026 s Belgickom.

    Africký zástupca v tomto stretnutí stratil vedenie 2:0 a podľahol svojmu súperovi 2:3 po predĺžení.

    Gueye bol v senegalskom kádri hrajúcom na svetovom šampionáte druhý najhodnotnejší hráč podľa portálu transfermarkt.com.

    Spolu s ním majú trhovú hodnotu 40 miliónov eur ešte Ismaila Sarr, Nicolas Jackson a Lamine Camara. Vyššiu má iba krídelník Iliman Ndiaye.

    Dám si pauzu od národného tímu

    „Pokiaľ bude v reprezentácii tento trénerský tím, dám si pauzu od národného tímu,“ napísal Gueye podľa agentúry AP na svojom oficiálnom instagramovom profile.

    Thiaw stiahol Gueyeho z hry ako prvého v 66. minúte. Presne o dvadsať minút neskôr sa začal rúcať jasne vyzerajúci postup Senegalu do osemfinále.

    Fotogaléria zo zápasu Belgicko - Senegal na MS vo futbale 2026 (šestnásťfinále)
    Habib Diarra oslavuje gól v zápase Belgicko - Senegal na MS vo futbale 2026
    Kevin De Bruyne a Pathe Ciss v zápase Belgicko - Senegal na MS vo futbale 2026
    Habib Diarra oslavuje gól v zápase Belgicko - Senegal na MS vo futbale 2026
    Mory Diaw chytá loptu v zápase Belgicko - Senegal na MS vo futbale 2026
    76 fotografií
    Belgium head coach Rudi Garcia, right, instructs his players during a hydration break of the World Cup round of 32 soccer match against Belgium in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Maddy Grassy) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSenegal's Krepin Diatta (15) kicks the ball past Belgium's Leandro Trossard (10) during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSenegal's Habib Diarra (21) is congratulated after scoring their first goal by Iliman Ndiaye, right, during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSenegal's Habib Diarra, left, scores his side's opening goal against Belgium during the World Cup round of 32 soccer match in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Maddy Grassy) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium goalkeeper Thibaut Courtois (1) walks during a break during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSenegal's Habib Diarra (21) celebrates scoring their first goal with Ismail Jakobs, right, during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSenegal's Habib Diarra (21) celebrates after scoring during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSenegal's Habib Diarra (21) celebrates scoring their first goal during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Ted S. Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSenegal players celebrate after Senegal's Habib Diarra (21) scored their first goal during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Ted S. Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Kevin De Bruyne (7) and Charles De Ketelaere (17) after Senegal's Habib Diarra (21) scored during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSenegal's Habib Diarra celebrates scoring his side's opening goal against Belgium during the World Cup round of 32 soccer match in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Maddy Grassy) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSenegal's Ismaila Sarr, top, watches the ball hit the goal post while attempting to score against Belgium during the World Cup round of 32 soccer match in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Maddy Grassy) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSenegal's Habib Diarra (21) is congratulated after scoring his side's opening goal during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSenegal's Iliman Ndiaye (13) moves the ball past Belgium's Hans Vanaken (20) during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium goalkeeper Thibaut Courtois (1) dives for the ball during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Jeremy Doku (11) beings the ball up the pitch during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Ted S. Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Brandon Mechele (4) and Senegal's Sadio Mane (10) fight for the ball during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSenegal's Ismaila Sarr, right, makes an attempt to score against Belgium during the World Cup round of 32 soccer match in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Maddy Grassy) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSenegal's Ismaila Sarr (18) fails a chance to score during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSenegal's Idrissa Gana Gueye (5) clears the ball during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolA Belgium fan cheers before the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Ted S. Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Timothy Castagne (21) and Senegal's Sadio Mane (10) run for the ball during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolFans of Senegal cheer prior to the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium players players pose before the World Cup round of 32 soccer match against Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Maddy Grassy) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGeneral view during pregame ceremony before the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Maddy Grassy) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSenegal players pose before the World Cup round of 32 soccer match against Belgium in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Maddy Grassy) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium goalkeeper Thibaut Courtois (1) celebrates a win during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Ted S. Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium goalkeeper Thibaut Courtois (1) gives a thumbs up to fans after the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium players celebrate a win during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Ted S. Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgian players celebrate after the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium goalkeeper Thibaut Courtois (1) and Nicolas Raskin (23) embrace to celebrate a win during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Ted S. Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPlayers of Belgium celebrate after the World Cup round of 32 soccer match against Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Maddy Grassy) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Amadou Onana, top, comforts Senegal's Pathe Ciss (6) during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Youri Tielemans (8) celebrates after scoring their third goal during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium players celebrate after winning the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Youri Tielemans, left, and Diego Moreira celebrate after the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSenegal's Lamine Camara, right, and Belgium's Youri Tielemans (8) react after a Camara challenge resulted in a penalty kick for Belgium during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium goalkeeper Thibaut Courtois (1) celebrates their win with teammates after the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSenegal's Pape Matar Sarr (17) reacts to a loss during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Ted S. Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSenegal's Lamine Camara, right, tackles Belgium's Youri Tielemans (8) resulting in a penalty kick for Belgium during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Youri Tielemans (8) celebrates their win after the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPlayers of Senegal react after the World Cup round of 32 soccer match against Belgium in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Maddy Grassy) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium players celebrate a win during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Ted S. Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPlayers of Belgium celebrate at the end of the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium goalkeeper Thibaut Courtois (1) celebrates their win with Nicolas Raskin (23) and Arthur Theate (3) as Senegal's Bara Sapoko Ndiaye (22) and Krepin Diatta (15) walk off the pitch after the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgian players celebrate after the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPlayers of Belgium celebrate after the World Cup round of 32 soccer match against Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Maddy Grassy) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPlayers of Belgium celebrate after the World Cup round of 32 soccer match against Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Maddy Grassy) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium goalkeeper Thibaut Courtois (1) reacts after the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Youri Tielemans (8) celebrates his side's third goal on a penalty kick during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Ted S. Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Youri Tielemans (8) scores their third goal past Senegal goalkeeper Mory Diaw (23) during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Youri Tielemans (8) celebrates after scoring thrd goal during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Arthur Theate (3) reacts after the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Youri Tielemans (8) celebrates after scoring thrd goal during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Diego Moreira (19) celebrates at the end of the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Youri Tielemans (8) scores their third goal on a penalty kick during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgian players celebrate after the thrid goal during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Youri Tielemans, center, celebrates with teammates after scoring from the penalty spot his side's third goal during the World Cup round of 32 soccer match against Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Maddy Grassy) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Youri Tielemans (8) celebrates after scoring thrd goal during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgian players celebrate after the thrid goal during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSenegal's Ibrahim Mbaye (20) and Belgium's Diego Moreira (19) run for the ball during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolReferee Said Martinez, of Honduras, pints to the penalty kick after video review during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolReferee Said Martinez, of Honduras, points to the penalty spot after a VAR review to grant Belgium a penalty during the World Cup round of 32 soccer match against Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Maddy Grassy) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol[be8p scores thrid goal from the penalty kick during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSenegal players argue with referee Said Martinez, of Honduras, during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolduring the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Youri Tielemans (8) scores their third goal past Senegal goalkeeper Mory Diaw (23) during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolReferee Said Martinez, of Honduras, talks about a penalty with Senegal's Ismaila Sarr (18) and Belgium's Nicolas Raskin (23) during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Ted S. Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolReferee Said Martinez, of Honduras checks the VAR during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Maddy Grassy) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium goalkeeper Thibaut Courtois (1) makes a save during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Ted S. Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Diego Moreira, bottom, receives medical attention during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSenegal's Nicolas Jackson (11) and Belgium's Brandon Mechele (4) vie for the ball during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol

    V priebehu necelých troch minút skórovali Romelu Lukaku a Youri Tielemans. Druhý menovaný zariadil postup svojho tímu premenenou penaltou v piatej minúte nadstavenia v druhej časti predĺženia.

    Gueye sa dvoma gólmi a asistenciou podieľal v záverečnom vystúpení I-skupiny na víťazstve Senegalu nad Irakom (5:0), ktoré znamenalo postup do vyraďovačky.

    Africká futbalová konfederácia im odobrala titul

    Senegalčania majú za sebou náročný rok. Africká futbalová konfederácia (CAF) im odobrala v marci majstrovský titul z tohtoročného Afrického pohára národov.

    Za šampionátu kontinentu dodatočne ustanovila Maroko, ktoré v januárovom finále pôvodne prehralo 0:1 po predĺžení. Záver finálového duelu z 18. januára sprevádzala jedna kontroverzia za druhou.

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    V nadstavenom čase druhého polčasu dostali Senegalčania loptu z bránkovú čiaru, no hlavný arbiter Jean-Jacques Ndala odpískal útočný faul.

    Po ďalšej situácii nariadil pokutový kop pre Maroko, v dôsledku čoho väčšina Senegalčanov opustila ihrisko a na popud trénera Thiawa zamierili do útrob štadióna.

    Potom sa vrátili a po takmer 20-minútovom prerušení Brahim Diaz nariadený pokutový kop nepremenil a zápas vyústil do predĺženia.

    V jeho 4. minúte zariadil triumf Senegalu práve Gueye. CAF následne udelila Thiawovi päťzápasový dištanc a označila ho za zodpovedného z poškodenia dobrého obrazu finálového stretnutia a z nešportového správania sa.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    3.7.2026 01:00
    Chorvátsko
    CRO
    Španielsko
    ESP
    2.7.2026 21:00
    Rakúsko
    AUT
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    4.7.2026 00:00
    Kapverdy
    CPV
    Austrália
    AUS
    3.7.2026 20:00
    Egypt
    EGY
    Švajčiarsko
    SUI
    3.7.2026 05:00
    Alžírsko
    ALG
    Kolumbia
    COL
    4.7.2026 03:30
    Ghana
    GHA
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    4.7.2026 23:00
    Francúzsko
    FRA
    Kanada
    CAN
    4.7.2026 19:00
    Maroko
    MAR
    USA
    USA
    7.7.2026 02:00
    Belgicko
    BEL
    Brazília
    BRA
    5.7.2026 22:00
    Nórsko
    NOR
    Mexiko
    MEX
    6.7.2026 02:00
    Anglicko
    ENG
    Štvrťfinále
    Semifinále
    Finále

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Hlavný tréner reprezentácie Spojených štátov Mauricio Pochettino oslavuje so svojimi hráčmi po zápase šestnásťfinále majstrovstiev sveta vo futbale medzi Spojenými štátmi a Bosnou.
    Hlavný tréner reprezentácie Spojených štátov Mauricio Pochettino oslavuje so svojimi hráčmi po zápase šestnásťfinále majstrovstiev sveta vo futbale medzi Spojenými štátmi a Bosnou.
    Američania zvládli tretinu zápasu v oslabení. Budeme snívať ďalej, vyhlásil tréner
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    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Hlavný tréner reprezentácie Spojených štátov Mauricio Pochettino oslavuje so svojimi hráčmi po zápase šestnásťfinále majstrovstiev sveta vo futbale medzi Spojenými štátmi a Bosnou.
    Hlavný tréner reprezentácie Spojených štátov Mauricio Pochettino oslavuje so svojimi hráčmi po zápase šestnásťfinále majstrovstiev sveta vo futbale medzi Spojenými štátmi a Bosnou.
    Američania zvládli tretinu zápasu v oslabení. Budeme snívať ďalej, vyhlásil tréner
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