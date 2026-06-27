Anglicko zvládlo záverečnú jazdu. Po góloch najväčších hviezd si zaistilo prvenstvo

MS vo futbale 2026 - skupina L
Panama - Anglicko 0:2 (0:0)
Góly: 62. Bellingham, 67. Kane
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Anglickí futbalisti vyhrali vo svojom treťom zápase na MS v skupine L, keď si v americkom New Yorku poradili s Panamou po výsledku 2:0.
Fotogaléria zo zápasu Panama - Anglicko na MS vo futbale 2026 (skupina L)
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MS vo futbale 2026 - skupina L
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Priebeh zápasu Panama - Anglicko
I. polčas:
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II. polčas:
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