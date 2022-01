Osobné problémy? Nunes odchádza z American Top Team, zakladá si vlastný klub

So správou ako prvý prišiel brazílsky reportér Raphael Marinho.

Amanda opustí tím z Floridy spolu so svojou partnerkou Ninou Nunes. Ich zámerom by malo byť založenie vlastného klubu MMA.

Je za tým prehra s Pe ño u ?

Úmysel Amandy Nunes ukončiť úspešnú spoluprácu s American Top Team nenechalo chladným bývalého titulového vyzývateľa UFC Chaela Sonnena.

Ten si myslí, že za odchodom stojí nespokojnosť Brazílčanky s prípravou na posledný súboj, ktorým Nunes v decembri stratila jeden z dvoch titulov.

„Privádza ma to k jednej zásadnej otázke. Opustila by American Top Team, aj keby zvíťazila nad Peñou? Nemám na to odpoveď, al keď si otvárate vlastný tím, tak chcete, aby bol čo najväčší, chcete niečo vybudovať.