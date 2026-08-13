ONLINE: Anketa Hokejista roka 2026 dnes, LIVE prenos z galavečera

Odborná verejnosť dnes večer oznámi víťaza ankety Hokejista roka 2026.
Titul spred roka obhajuje útočník Montrealu Canadiens Juraj Slafkovský.
Spoločne oznámia aj mená víťazov ďalších kategórií ako najlepší brankár, najlepší tréner, najlepší obranca, najlepší útočník alebo najlepší hráč do 20 rokov.
Kde sledovať anketu Hokejista roka 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Odovzdávanie cien sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
LIVE PRENOS: Anketa Hokejista roka 2026 (LIVE, štvrtok, výsledok)
Spoločenské udalosti 2026/2027
13.08.2026 o 20:00
Hokejista roka
Plánovaný
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 20:00.