Futbalové prestupy ONLINE: Paríž má nového trénera, Ružomberok oznámil návrat

Letné prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo. V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.
Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 6. septembra.
- Prehľad: Prestupy a špekulácie vo futbale - leto 2026
- Kompletný zoznam prestupov a hosťovaní na Slovensku
Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a už nepatria žiadnemu klubu.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v utorok 7. júla.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - utorok, 7. júl
FC Paríž má nového trénera
13:05 Bývalý tréner Chelsea Liam Rosenior povedie FC Paríž. Účastník francúzskej futbalovej ligy na sociálnych sieťach oznámil, že s novým koučom podpísal zmluvu do júna 2028.
Štyridsaťjedenročný Angličan nahradil Antoinea Kombouarého, ktorý doviedol vtedajšieho nováčika v minulej sezóne k 11. miestu v najvyššej súťaži.
Rosenior od roku 2024 viedol Štrasburg, kým sa tento rok v januári po odchode Enza Marescy ujal Chelsea. Jeho pôsobenie na Stamford Bridge však bolo krátke. Klub sa s ním rozlúčil o necelé štyri mesiace, hoci mal zmluvu do roku 2032.
Gerec sa vracia do Ružomberka
13:05 Futbalista Štefan Gerec sa po roku v Banskej Bystrici, kde bol pri postupe do Niké ligy, vrátil do Ružomberka.
V tamojšom MFK ho zatiaľ zaradili do treťoligového B-tímu a 33-ročný útočník bude zároveň vypomáhať aj ako tréner pri mládeži.
Gerec v najvyššej slovenskej súťaži odohral 223 zápasov, z toho 218 v drese „Ruže“, keď si pripísal aj 33 gólov.
„Som rád, že prišla takáto ponuka. Ani nachvíľu človek neváhal. Myslím si, že správne som sa rozhodol. V Ružomberku chcem zavŕšiť svoju hráčsku kariéru, no rád by som aj potom v klube zostal na inej pozícii. No ešte nejaký rôčik chcem hrať. Samozrejme, uvidíme, čo mi zdravie dovolí,“ okomentoval Gerec tento krok.
Má za sebou úspešný druholigový ročník v drese banskobystrickej Dukly. Na jej postupe späť medzi slovenskú elitu v najkratšom možnom čase sa podieľal 8 gólmi.
„V Dukle som bol veľmi spokojný. Darilo sa nám a ja som celú sezónu pravidelne hrával. Na ten rok budem len v dobrom spomínať,“ dodal.