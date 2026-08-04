Futbalové prestupy ONLINE: Útočník prestúpil z Realu Madrid do Premier League (4. august)

Letné prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo. V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.
Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 6. septembra.
- Prehľad: Prestupy a špekulácie vo futbale - leto 2026
- Kompletný zoznam prestupov a hosťovaní na Slovensku
Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a už nepatria žiadnemu klubu.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v utorok 4. augusta.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - utorok, 4. august
Renard byť novým trénerom reprezentácie Pobrežia Slonoviny
10:00 Herve Renard by sa mal byť novým trénerom futbalovej reprezentácie Pobrežia Slonoviny. Renomovaný francúzsky kouč má nahradiť vo funkcii Emersa Faeho, ktorý na MS 2026 postúpil s africkým tímom do šestnásťfinále. Informoval o tom denník Le Parisien.
Päťdesiatosemročný Renard bol na svetovom šampionáte v USA, Mexiku a Kanade v dvoch zápasoch v úlohe dočasného trénera Tuniska.
Celta Vigo získala na ročné hosťovanie senegalského obrancu
8:50 Španielsky futbalový klub Celta Vigo získal na ročné hosťovanie senegalského obrancu Abdoulaya Fayeho.
Africký stopér je hráčom bundesligového Bayeru Leverkusen, v uplynulej sezóne však hosťoval vo francúzskom Loriente. V Celte si chce vybojovať miesto v základnej jedenástke a zahrať si aj v Európskej lige.
„Veľmi sa mi páči mesto i zázemie klubu. Keď ma tréner Claudio Giraldez oboznámil so svojím projektom, veľmi ma zaujal. V minulej sezóne skončila Celta v najvyššej španielskej súťaži šiesta a po druhý raz za sebou sa predstaví v Európskej lige.
Prečo by nemohla mať ešte vyššie ambície, Liga majstrov je veľkým lákadlom," uviedol Faye po príchode do Galície pre španielsky denník Marca.
Gonzalo Garcia prestúpil z Realu Madrid do Fulhamu
7:45 Španielsky futbalový útočník Gonzalo Garcia prestúpil z Realu Madrid do FC Fulham. V londýnskom klube sa opäť stretne s trénerom Alvarom Arbeolom, ktorý ho viedol počas pôsobenia v „bielom balete". S Fulhamom podpísal kontrakt do 30. júna 2031 s ročnou opciou.
Pre Garciu bola uplynulá sezóna najúspešnejšia v kariére. V drese Realu Madrid vsietil 22-ročný Španiel osem gólov, z toho šesť v La Lige.
V januárovom dueli proti Betisu Sevilla sa blysol hetrikom, pripomenula agentúra AFP. Podľa španielskych médií sa výška odstupného za Garciu pohybuje na úrovni 40 miliónov eur.
Arbeloa sa stal hlavným koučom Fulhamu začiatkom júla. Na lavičke „chalupárov" nahradil Marca Silvu, ktorý odišiel do Benficy Lisabon. Okrem Garciu angažoval Fulham v letnom prestupovom období aj ďalšieho bývalého Arbeolovho zverenca, 21-ročného ofenzívneho stredopoliara Cesara Palaciosa.