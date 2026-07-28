Futbalové prestupy ONLINE: Grék bude druhou najdrahšou posilou Dortmundu (28. júl)

Letné prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo. V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.
Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 6. septembra.
- Prehľad: Prestupy a špekulácie vo futbale - leto 2026
- Kompletný zoznam prestupov a hosťovaní na Slovensku
Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a už nepatria žiadnemu klubu.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v utorok 28. júla.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - utorok, 28. júl
Grék bude druhou najdrahšou posilou Dortmundu
11:10 Futbalistov Borussie Dortmund posilní osemnásťročný grécky stredopoliar Konstantinos Karetsas z Genku.
Podľa nemeckých médií za neho úradujúci vicemajster Bundesligy zaplatí až 33 miliónov eur. Karetsas sa tak stane druhým najdrahším hráčom v histórii klubu.
Viac Borussia zaplatila iba za Francúza Ousmana Dembélého v roku 2016. Aktuálny držiteľ Zlatej lopty vtedy stál klub 35 miliónov eur.
Karetsas má nahradiť Juliana Brandta, ktorý po siedmich rokoch v Dortmunde skončil po vypršaní zmluvy. Karetsas debutoval v belgickej lige už ako 16-ročný. Za svoj materský klub Genk odohral v najvyššej súťaži 72 zápasov a strelil tri góly. V uplynulej sezóne nastupoval aj v Európskej lige.
Za grécku reprezentáciu už stihol odohrať desať zápasov a strelil tri góly.
Besiktas prerušil rokovania o príchode Salaha
10:30 Turecký futbalový klub Besiktas Istanbul prerušil rokovania o príchode hviezdneho egyptského útočníka Mohameda Salaha.
Televíznej stanici beIN SPORTS to povedal klubový funkcionár Ondor Özen. Podľa jeho slov sa rokovania zasekli na finančných požiadavkách hráčovho agenta.
Leeds doťahuje prestup brankára z Manchestru City
10:20 Anglický futbalový klub Leeds United je blízko dohody o prestupe brankára Jamesa Trafforda z Manchestru City za 40 miliónov libier.
Pre 14. tím uplynulého ročníka Premier League by išlo už o tretiu posilu v letnom prestupovom okne. Informoval o tom portál The Athletic.
Klub z Elland Road už podpísal v lete Tarika Muharemoviča zo Sassuola a Harryho Wilsona po jeho odchode z Fulhamu.
Tréner Daniel Farke potreboval zaplátať aj dieru v bráne po tom, čo do Manchestru United odišla brankárska jednotka záveru uplynulej sezóny Karl Darlow. Voľba padla, napriek záujmu Newcastlu United, na 23-ročného reprezentanta Trafforda.
Odchovanec Manchestru City sa do tímu vrátil v roku 2025 po úspešnom angažmáne v Burnley, keď v sezóne 2024/2025 vytvoril rekord druhej najvyššej súťaže s 30 čistými kontami.
V drese „Citizens“ však nedostával veľa priestoru za Gianluigim Donnarummom a odchytal len 17 zápasov vrátane každého stretnutia v FA Cupe a Ligovom pohári. Trafford si v marci pripísal svoj debut v anglickej reprezentácii a dostal sa aj do užšieho výberu Thomasa Tuchela na majstrovstvá sveta, no na šampionáte si nezahral.
Chelsea má záujem o stredopoliara Hendersona
18:45 Anglický futbalový reprezentant Jordan Henderson by sa mohol stať novou posilou FC Chelsea. „The Blues“ prejavili záujem o 36-ročného stredopoliara podľa portálu The Athletic.
Hendersonov súčasný zamestnávateľ FC Brentford je pripravený uvoľniť svojho zverenca bez nároku na odstupné vzhľadom na priateľské vzťahy.
Henderson má v klube platný kontrakt na ďalší ročník. Na nedávnych MS v USA, Kanade a Mexiku bol súčasťou kádra Thomasa Tuchela.
Po víťazstve nad domácim Mexikom však utrpel na Aztéckom štadióne zlomeninu ľavej ruky po tom, čo sa pošmykol a spadol pri preliezaní reklamnej tabule a musel podstúpiť operáciu.
Chelsea sa v uplynulom období na prestupovom trhu zameriavala na mladších hráčov. Toto leto sa však po príchode nového trénera Xabiho Alonsa snaží doplniť svoj tím o skúsenejších futbalistov.
Podľa rovnakého zdroja má klub záujem aj o 35-ročného anglického útočníka Dannyho Welbecka z Brightonu. Predtým mali Londýnčania v hľadáčiku 33-ročného švajčiarskeho stredopoliara Granita Xhaku, ale jeho Sunderland ponuku odmietol.
Henderson odohral v predošlom ročníku 22 ligových zápasov v základnej zostave, ďalších 10 absolvoval z pozície striedajúceho hráča. Najdlhšie obdobie kariéry strávil v Liverpoole, dres ktorého si obliekal 12 sezón a na Anfielde odohral 492 súťažných stretnutí.