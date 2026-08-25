City sa chystá nahradiť Savinha jeho krajanom z Palmeiras. Futbalové prestupy ONLINE: (25. august)

Letné prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo. V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.
Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 6. septembra.
- Prehľad: Prestupy a špekulácie vo futbale - leto 2026
- Kompletný zoznam prestupov a hosťovaní na Slovensku
Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a už nepatria žiadnemu klubu.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v utorok 25. augusta.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - utorok, 25. august
Manchester City našiel náhradu za Savinha
9:43 Brazílčana Savinha mieriaceho do Tottenhamu by mal v Manchestri City nahradiť jeho krajan Allan Elias z Palmeiras. Za 22-ročného futbalistu je vedenie City podľa médií pripravené zaplatiť 34,2 milióna libier, čo je necelá polovica, ktorú by malo dostať za záložníka Savinha od Tottenhamu.
Ofenzívny stredopoliar alebo krídlo Allan je odchovancom Palmeiras, v "áčku" za klub zo Sao Paula hrá od vlaňajšieho januára. Odvtedy stihol 96 stretnutí, dal deväť gólov a pri dvanástich asistoval. Podľa BBC sa oba kluby už dohodli na prestupe.
Za Savinha by malo City získať od Tottenhamu 75 miliónov libier. V londýnskom klube pôsobí aj český brankár Antonín Kinský.
Sparta získala bývalého mládežníckeho reprezentanta
9:41 Futbalistov Sparty posilnil stredný obranca Loic Mbe Soh. Dvadsaťpäťročný bývalý mládežnícky reprezentant Francúzska narodený v Kamerune prestúpil na Letnú z belgického St. Truidenu a v novom pôsobisku podpísal bližšie nešpecifikovanú zmluvu. Pražský prvoligový klub o jeho príchode informoval na svojej internetovej stránke.
Sparta potrebovala doplniť post stopéra po odchode jednej z opôr Dána Asgera Sörensena. Mbe Soh je absolventom Akadémie slávneho Paris St. Germain, za A-tím si pripísal niekoľko štartov a vďaka tomu má dva francúzske ligové tituly. Potom prestúpil do Nottinghamu a hosťoval v Guingampe a Almere. Pred angažmánom v St. Truidenu pôsobil v inom belgickom celku Beerschotu.
Kluby ako tradične prestupovú sumu nezverejnili, podľa špekulácií médií za novú posilu Sparta zaplatí okolo troch miliónov eur (72,3 milióna korún). Bývalý francúzsky mládežnícky reprezentant môže popri pozícii stopéra hrať aj na pravom kraji obrany a na poste defenzívneho záložníka.
"Loic absolvoval veľmi kvalitnú futbalovú výchovu, prešiel akadémiou PSG a bol kapitánom ako v mládežníckej reprezentácii, tak na klubovej úrovni medzi dospelými. Poznal futbalové kultúry a nároky v Anglicku, Francúzsku, Holandsku a Belgicku. Za posledný polrok v St. Truidenu urobil veľký pokrok a bol oň na európskom trhu záujem, "uviedol športový riaditeľ Sparty Tomáš Rosický.
"Privádzame ho pre jeho technickú i fyzickú vybavenosť a štýl bránenia. V 25 rokoch vstupuje do dôležitej fázy kariéry, keď má stále čo dokazovať, a presne takýchto hráčov chcete mať v tíme. Neprivádzame ho preto, že bol veľkým talentom v mládeži, ale preto, akým hráčom môže byť pre Spartu teraz a v nasledujúcich rokoch, "doplnil Rosický.