Futbalové prestupy ONLINE: Kolumbijský útočník bude hosťovať v Benfice (21. júl)

Letné prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo. V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.
Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 6. septembra.
- Prehľad: Prestupy a špekulácie vo futbale - leto 2026
- Kompletný zoznam prestupov a hosťovaní na Slovensku
Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a už nepatria žiadnemu klubu.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v utorok 21. júla.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - utorok, 21. júl
Mladý český futbalista ide hosťovať do holandskej ligy
10:22 Český mládežnícky futbalový reprezentant Yannick Eduardo odišiel z bundesligového Hoffenheimu na ročné hosťovanie do tímový nováčikaj holandskej ligy Haagu. Kluby o tom informovali na svojich weboch.
Dvadsaťročný útočník, ktorý má aj holandské občianstvo, prestúpil z Dordrechtu do Hoffenheimu tento rok vo februári. V Dordrechte Eduardo hosťoval z Lipska, druholigový holandský klub ho vykúpil a následne obratom predal do iného bundesligového celku.
Za Hoffenheim, kde hrajú aj českí reprezentanti Vladimír Coufal, Adam Hložek a Robin Hranáč, si pripísal jeden štart, inak nastupoval za jeho treťoligovú rezervu. Popri Dordrechte hral druhú holandskú ligu aj za Emmen a De Graafschap.
"V Yannickovi získavame mladého, talentovaného útočníka, ktorý v minulej sezóne presvedčil o streleckých kvalitách. Navyše vďaka jeho rozvoju v systéme Red Bull mu je blízky štýl, ktorý, hráme pod (trénerom) Robinom Petrom, takže sme presvedčení, že sa k nám bude dobre hodiť.
Teší nás dôvera Hoffenheimu a sme radi - napriek záujmu mnohých klubov, že zdieľa náš názor na to, že Haag je to správne prostredie pre Yannickov rozvoj, "povedal technický riaditeľ nováčika Eredivisie Mark Wotte.
Eduardo má na konte sedem štartov za dvadsaťjedenku a dva strelené góly. Za Česko nastúpil tiež vo výbere do 19 rokov, v predchádzajúcich mládežníckych tímoch reprezentoval Holandsko.
Ronaldov bývalý spoluhráč sa sťahuje do Portugalska
10:15 Kolumbijský futbalový útočník Jhon Durán bude v nadchádzajúcej sezóne hosťovať v Benfice Lisabon a v 22 rokoch ho čaká angažmán už v siedmom klube. Portugalský celok má opciu na jeho prestup za 30 miliónov eur (takmer 726 miliónov korún). Za ročné hosťovanie zaplatí an-Nasru vyše šesť miliónov eur (145 miliónov korún), uviedla BBC.
Do saudskoarabského klubu, za ktorý hrá Cristiano Ronaldo, prišiel Durán vlani v januári z Aston Villy. Anglický celok zaň vtedy inkasoval 64 miliónov libier (asi 1,93 miliardy korún). V drese an-Nasru však odohral len 13 zápasov, v ktorých dal osem gólov.
Už po polroku zamieril na hosťovanie do Fenerbahce Istanbul, tento rok v zime potom odišiel do Zenitu Petrohrad. V minulosti hral za kolumbijský tím Envigado a Chicago v MLS.
S reprezentáciou získal Durán predvlani striebro na Cope América. V národnom tíme odohral 17 stretnutí a dal tri góly.