Futbalové prestupy ONLINE: Belgický útočník s bronzom z MS zamieril do Saudskej Arábie (18. august)

Letné futbalové prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo.
V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.
Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 13. septembra.
- Prehľad: Prestupy a špekulácie vo futbale - leto 2026
- Kompletný zoznam prestupov a hosťovaní na Slovensku
Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a u nepatria žiadnemu klubu.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v utorok, 18. augusta.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - utorok, 18. august
Exhráč Chelsea si našiel nový klub v Saudskej Arábii
8:50 Bývalý útočník Chelsea Michy Batshuayi je ďalším futbalistom, ktorého zlákalo angažmán v Saudskej Arábii. Bronzový medailista z majstrovstiev sveta v roku 2018 sa stal posilou nováčika najvyššej súťaže Abhá. O príchode tridsaťdvaročného belgického hráča informoval klub na svojom webe.
Batshuayi hral naposledy za Eintracht Frankfurt. Predtým nastupoval za Galatasaray, Besiktas, Fenerbahce, Dortmund, Crystal Palace alebo Marseille. S Chelsea získal v roku 2017 anglický titul
V belgickej reprezentácii odohral 55 zápasov a dal 27 gólov.
Füllkrug sa vracia na hosťovanie do Brém
7:18 Nemecký futbalový útočník Niclas Füllkrug sa po troch rokoch vracia do Brém. Podľa denníka Bild a televíznej stanice Sky bude tridsaťtriročný reprezentant vo Werderi v budúcej sezóne hosťovať z druholigového West Hamu. Dnes ho čaká lekárska prehliadka.
Füllkrug má vo West Hame, ktorý v minulej sezóne zostúpil z Premier League, zmluvu do roku 2028. Aby sa mohol vrátiť do bundesligy, súhlasil údajne so znížením platu. Vo Werderi pôsobil Füllkrug od štrnástich rokov a potom hral za klub v rokoch 2019-2023. Výkony v Brémach mu vyniesli v neskorom veku pozvánku do národného tímu a tiež prestup do Dortmundu.
Po roku v Borussii odišiel Füllkrug do West Hamu, kde sa však presadiť nedokázal. Neviedlo sa mu ani tento rok na jar na hosťovaní v AC Miláno, za ktorý strelil jediný gól. Nevybojoval si tak účasť na majstrovstvách sveta a jeho reprezentačná bilancia sa zatiaľ zastavila na 24 zápasoch a 14 góloch. Naposledy hral za národné mužstvo vlani v júni.