    Futbalové prestupy ONLINE: Belgický útočník s bronzom z MS zamieril do Saudskej Arábie (18. august)

    Michy Batshuayi a belgická radosť na MS vo futbale 2022.
    Michy Batshuayi a belgická radosť na MS vo futbale 2022. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|18. aug 2026 o 07:37 (aktualizované 18. aug 2026 o 08:54)
    ShareTweet1

    Pozrite si prehľad zaujímavých futbalových prestupov v letnom prestupovom období 2026 na Slovensku aj v zahraničí v utorok, 18. augusta. Sledujte minútu po minúte.

    Letné futbalové prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo.

    V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.

    Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 13. septembra.

    Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a u nepatria žiadnemu klubu.

    Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v utorok, 18. augusta.

    Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - utorok, 18. august

    Exhráč Chelsea si našiel nový klub v Saudskej Arábii

    8:50 Bývalý útočník Chelsea Michy Batshuayi je ďalším futbalistom, ktorého zlákalo angažmán v Saudskej Arábii. Bronzový medailista z majstrovstiev sveta v roku 2018 sa stal posilou nováčika najvyššej súťaže Abhá. O príchode tridsaťdvaročného belgického hráča informoval klub na svojom webe.

    Batshuayi hral naposledy za Eintracht Frankfurt. Predtým nastupoval za Galatasaray, Besiktas, Fenerbahce, Dortmund, Crystal Palace alebo Marseille. S Chelsea získal v roku 2017 anglický titul

    V belgickej reprezentácii odohral 55 zápasov a dal 27 gólov.

    Füllkrug sa vracia na hosťovanie do Brém

    7:18 Nemecký futbalový útočník Niclas Füllkrug sa po troch rokoch vracia do Brém. Podľa denníka Bild a televíznej stanice Sky bude tridsaťtriročný reprezentant vo Werderi v budúcej sezóne hosťovať z druholigového West Hamu. Dnes ho čaká lekárska prehliadka.

    Füllkrug má vo West Hame, ktorý v minulej sezóne zostúpil z Premier League, zmluvu do roku 2028. Aby sa mohol vrátiť do bundesligy, súhlasil údajne so znížením platu. Vo Werderi pôsobil Füllkrug od štrnástich rokov a potom hral za klub v rokoch 2019-2023. Výkony v Brémach mu vyniesli v neskorom veku pozvánku do národného tímu a tiež prestup do Dortmundu.

    Po roku v Borussii odišiel Füllkrug do West Hamu, kde sa však presadiť nedokázal. Neviedlo sa mu ani tento rok na jar na hosťovaní v AC Miláno, za ktorý strelil jediný gól. Nevybojoval si tak účasť na majstrovstvách sveta a jeho reprezentačná bilancia sa zatiaľ zastavila na 24 zápasoch a 14 góloch. Naposledy hral za národné mužstvo vlani v júni.

    Nemecký útočník Niclas Füllkrug strelil gól v zápase proti Švajčiarsku na EURO 2024.
    Nemecký útočník Niclas Füllkrug strelil gól v zápase proti Švajčiarsku na EURO 2024. (Autor: TASR/AP)
    Futbal

    Futbal

    Vpredu rozhodca Tomáš Štefanič.rozhovor
    Vpredu rozhodca Tomáš Štefanič.rozhovor
    Všetci robíme chyby. Vždy by sme sa však mali správať ako ľudia, tvrdí skúsený rozhodca
    Peter Cingeldnes 08:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Futbalové prestupy ONLINE: Belgický útočník s bronzom z MS zamieril do Saudskej Arábie (18. august)