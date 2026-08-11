Futbalové prestupy ONLINE: Stopér Košíc sa vracia do známeho prostredia (11. august)

Letné prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo. V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.
Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 13. septembra.
- Prehľad: Prestupy a špekulácie vo futbale - leto 2026
- Kompletný zoznam prestupov a hosťovaní na Slovensku
Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a už nepatria žiadnemu klubu.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v utorok 11. augusta.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - utorok, 11. august
Everton a Crystal Palace si vymenili hráčov
13:26 Anglické futbalové kluby FC Everton a Crystal Palace v utorok dokončili výmenu krídelníkov.
Mužstvo z Liverpoolu získalo 25-ročného waleského reprezentanta Brennana Johnsona, opačným smerom do Londýna putoval o rok starší Angličan Dwight McNeil.
Johnson má za sebou nevydarenú sezónu v Crystal Palace, kam prestúpil na začiatku kalendárneho roka 2026 za 35 miliónov libier z Tottenhamu. Odohral dovedna 18 ligových stretnutí, v ktorých ani raz neskóroval.
McNeil zaznamenal takisto sezónu bez gólu a odohral o štyri zápasy viac ako Johnson. „Bolo veľa dôvodov, prečo som mal taký veľký záujem pridať sa k Evertonu. Tréner, hráči, smer, ktorým sa tím uberá,“ povedal pre klubový web Johnson, ktorý podpísal štvorročnú zmluvu.
McNeil bol blízko prestupu k „Eagles“ už v januárovom prestupovom období, avšak obe strany nestihli dohodu včas skompletizovať.
„Tím dosiahol v predošlých dvoch sezónach veľké úspechy. Je to niečo, na čom chcem mať podiel, takže sa na začiatok naozaj teším,“ povedal McNeil pre web Crystal Palace po podpise štvorročného kontraktu.
Everton obsadil v uplynulom ročníku Premier League konečné 13. miesto, Crystal Palace bol pätnásty, avšak zahrá si v ligovej fáze Európskej ligy po tom, čo ovládol Konferenčnú ligu.
Krivák sa vracia do známeho prostredia
8:20 Stopér Ján Krivák mení po štyroch sezónach v FC Košice pôsobisko. V rámci najvyššej slovenskej futbalovej súťaže sa sťahuje do FK Železiarne Podbrezová, s ktorým podpísal dvojročnú zmluvu. Informovali o tom weby oboch klubov.
Počas štyroch sezón odohral Krivák v drese Košíc viac ako 80 súťažných stretnutí, bol kapitánom mužstva a významnou mierou sa podieľal na postupe do Niké ligy.
„Podbrezová prejavila o mňa záujem a keďže práve tam som začínal profesionálnu kariéru, mal som k tomuto klubu vždy blízko. V Košiciach sa už so mnou neplánovalo po tejto sezóne predĺžiť zmluvu, preto som prijal novú výzvu.
Taký je futbal. Chcem sa poďakovať za krásne štyri sezóny, ktoré som v FC Košice prežil,“ povedal pre klubový web Košíc 32-ročný stopér.
Jeho posledným súťažným štartom v žlto-modrom drese zostalo finále Slovnaft Cupu v Žiline 1. mája. Práve v ňom utrpel zranenie kolena, ktoré mu následne skomplikovalo záver pôsobenia v klube.
„Nebolo to ideálne rozlúčenie. Našťastie zranenie nebolo vážne, ale dlhšie som sa z neho dostával. Aj takéto momenty však futbal prináša,“ skonštatoval.
Osud zariadil, že už koncom augusta nastúpi proti svojim bývalým spoluhráčom. V 6. kole Niké ligy privíta Podbrezová na domácom štadióne práve FC Košice.
„Bude to pre mňa určite výnimočný zápas. S trénerom Petrom Černákom sme sa už na túto tému rozprávali a verím, že sa na konci sezóny stretneme v prvej šestke. Košiciam budem určite držať palce,“ uviedol Krivák.