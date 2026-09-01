Futbalové prestupy ONLINE: Súper Slovana v LM získal posilu za 15 miliónov (1. september)

Letné prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo. V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.
Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 6. septembra.
- Prehľad: Prestupy a špekulácie vo futbale - leto 2026
- Kompletný zoznam prestupov a hosťovaní na Slovensku
Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a už nepatria žiadnemu klubu.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v utorok 1. septembra.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - utorok, 1. septembra
Mudryk bude hosťovať v Tottenhame
10:45 Ukrajinský reprezentant Mychajlo Mudryk, ktorému nedávny verdikt Arbitrážneho súdu pre šport (CAS) umožnil vrátiť sa po dopingovej kauze k futbalu, bude spoluhráčom brankára Martina Dúbravku v Tottenhame.
Spurs sa dohodli na jeho príchode na hosťovanie s londýnskym rivalom Chelsea, uviedla BBC.
Everton sa usiluje získať amerického útočníka
8:40 Anglický futbalový klub FC Everton sa snaží priviesť z Monaka amerického útočníka Folarina Baloguna.
Podľa agentúry AP ponúkli „Toffees“ za 25-ročného hráča približne 40 miliónov libier (46,7 milióna eur), keďže sa snažia posilniť svoj útok pred utorkovou uzávierkou prestupov.
Ak bude Balogun s prestupom súhlasiť, znamenalo by to jeho návrat do Premier League tri roky po tom, čo odišiel z Arsenalu do Monaka za 35 miliónov libier. Vedenie Evertonu dúfa, že sa dohodne s hráčom na osobných podmienkach a splní ostatné formality prestupu.
Balogun upútal pozornosť na nedávnych MS, ale bol aj v centre veľkej kontroverzie, keď mu zrušili trest za červenú kartu po údajnej intervencii amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Hráč sa narodil v New Yorku, po presťahovaní do Londýna prešiel mládežníckymi výbermi Arsenalu. Za AS Monaco strelil 31 gólov v 91 zápasoch.
Woltemade opúšťa Newcastle
8:30 Nemecký futbalový reprezentant Nick Woltemade by sa mal už po roku sťahovať z Newcastlu United. Podľa talianskych médií by mal ísť na hosťovanie do konca sezóny do Juventusu Turín.
Tuttosport informoval, že taliansky tím by mal za hosťovanie zaplatiť päť miliónov eur bez opcie na trvalý prestup.
City so štvrtou letnou posilou
8:10 Anglické futbalové kluby Manchester City a Everton sa dohodli na prestupe senegalského reprezentanta Ilimana Ndiayeho za približne 75 miliónov eur aj s bonusmi.
Pre City je to štvrtá letná posila, pred ním klub získal stredopoliarov Elliota Andersona, Ayyouba Bouaddiho a krídelníka Allan. Informovala agentúra dpa.
Lille priviedlo nového útočníka
7:45 Francúzsky futbalový klub LOSC Lille získal do svojich služieb japonského reprezentanta Ayaseho Uedu z Feyenoordu Rotterdam.
Dvadsaťosemročný útočník bol s 25 gólmi najlepší strelec minulej sezóny holandskej ligy. Dva presné zásahy si pripísal aj v drese Japonska na letných majstrovstvách sveta.
Jeden zo súperov Slovana Bratislava v hlavnej fáze Ligy majstrov za jeho služby zaplatil 15 miliónov eur.
Lille minulý týždeň predalo osemnásťročného Ayyouba Bouaddiho do Manchestru City za takmer sto miliónov eur a podľa miestnych médií zvažuje aj predaj Matiasa Fernandeza-Parda.
O dvadsaťjedenročného belgického útočníka má záujem Newcastle, ktorý je za neho ochotný zaplatiť 65 miliónov eur.
Klub zo severu Francúzska sa v LM stretne okrem Slovana aj s Arsenalom, Bayernom Mníchov, AS Rím či Galatasarayom Istanbul. Informovala agentúra AFP.