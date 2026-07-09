    Futbalové prestupy ONLINE: Atlético má posilniť útočník z Paríža St. Germain

    Lee Kang-in v drese PSG
    Lee Kang-in v drese PSG (Autor: SITA/AP)
    Sportnet, TASR, ČTK|9. júl 2026 o 07:44
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    Pozrite si prehľad zaujímavých futbalových prestupov v letnom prestupovom období 2026 na Slovensku aj v zahraničí vo štvrtok 9. júla. Sledujte minútu po minúte.

    Letné prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo. V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.

    Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 6. septembra.

    Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a už nepatria žiadnemu klubu.

    Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste vo štvrtok 9. júla.

    Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - štvrtok, 9. júl

    Do Atlética má namierené Kórejčan z PSG

    7:45 Futbalový reprezentant Kórejskej republiky Lee Kang-In by mal prestúpiť z Paríža Saint-Germain do Atletica Madrid.

    Podľa agentúry AFP zinkasuje francúzsky šampión za 25-ročného útočníka odstupné 40 miliónov eur. V Atleticu pôsobí aj slovenský reprezentačný obranca Dávid Hancko.

    Lee Kang-In prišiel do Paríža v roku 2023 z RCD Mallorca. V drese PSG vsietil 16 gólov, získal tri francúzske tituly a dvakrát triumfoval s klubom v Lige majstrov. Po príchode trénera Luisa Enriqueho však stratil miesto v základnej jedenástke.

    V januári utrpel zranenie stehna, no stihol sa zotaviť do začiatku MS 2026, na ktorých kórejský tím nepostúpil zo základnej skupiny.

    Alonso pokračuje v Celte Vigo

    7:45 Španielsky futbalový obranca Marcos Alonso predĺžil kontrakt so Celtou Vigo do 30. júna 2028.

    V uplynulej sezóne nastúpil v drese účastníka La Ligy v 43 súťažných zápasoch a celkovo odohral 3759 minút, najviac spomedzi hráčov galícijského tímu. Informoval o tom denník Marca.

    V drese Celty doposiaľ absolvoval Marcos Alonso 76 duelov, v ktorých vsietil päť gólov.

    „Hneď po príchode do Viga sa stal Marcos Alonso jednou z kľúčových súčiastok v hernom systéme trénera Claudia Giraldeza. Je všestranný, silný vo vzdušných súbojoch a dokáže podávať konzistentné výkony," uviedli predstavitelia Celty na adresu 35-ročného bývalého hráča Barcelony či Chelsea.

    Futbal

    Futbal

    Lee Kang-in v drese PSG
    Lee Kang-in v drese PSG
    Futbalové prestupy ONLINE: Atlético má posilniť útočník z Paríža St. Germain
    dnes 07:44
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