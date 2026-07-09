Futbalové prestupy ONLINE: Atlético má posilniť útočník z Paríža St. Germain

Letné prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo. V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.
Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 6. septembra.
- Prehľad: Prestupy a špekulácie vo futbale - leto 2026
- Kompletný zoznam prestupov a hosťovaní na Slovensku
Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a už nepatria žiadnemu klubu.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste vo štvrtok 9. júla.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - štvrtok, 9. júl
Do Atlética má namierené Kórejčan z PSG
7:45 Futbalový reprezentant Kórejskej republiky Lee Kang-In by mal prestúpiť z Paríža Saint-Germain do Atletica Madrid.
Podľa agentúry AFP zinkasuje francúzsky šampión za 25-ročného útočníka odstupné 40 miliónov eur. V Atleticu pôsobí aj slovenský reprezentačný obranca Dávid Hancko.
Lee Kang-In prišiel do Paríža v roku 2023 z RCD Mallorca. V drese PSG vsietil 16 gólov, získal tri francúzske tituly a dvakrát triumfoval s klubom v Lige majstrov. Po príchode trénera Luisa Enriqueho však stratil miesto v základnej jedenástke.
V januári utrpel zranenie stehna, no stihol sa zotaviť do začiatku MS 2026, na ktorých kórejský tím nepostúpil zo základnej skupiny.
Alonso pokračuje v Celte Vigo
7:45 Španielsky futbalový obranca Marcos Alonso predĺžil kontrakt so Celtou Vigo do 30. júna 2028.
V uplynulej sezóne nastúpil v drese účastníka La Ligy v 43 súťažných zápasoch a celkovo odohral 3759 minút, najviac spomedzi hráčov galícijského tímu. Informoval o tom denník Marca.
V drese Celty doposiaľ absolvoval Marcos Alonso 76 duelov, v ktorých vsietil päť gólov.
„Hneď po príchode do Viga sa stal Marcos Alonso jednou z kľúčových súčiastok v hernom systéme trénera Claudia Giraldeza. Je všestranný, silný vo vzdušných súbojoch a dokáže podávať konzistentné výkony," uviedli predstavitelia Celty na adresu 35-ročného bývalého hráča Barcelony či Chelsea.