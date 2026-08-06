Futbalové prestupy ONLINE: Rodri si môže vybrať Real Madrid alebo Barcelonu (6. august)

Letné prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo. V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.
Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 6. septembra.
- Prehľad: Prestupy a špekulácie vo futbale - leto 2026
- Kompletný zoznam prestupov a hosťovaní na Slovensku
Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a už nepatria žiadnemu klubu.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste vo štvrtok 6. augusta.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - štvrtok, 6. august
Vozinha dostal veľkolepý ceremoniál
11:59 Brankárskeho hrdinu Kapverdských ostrovov z futbalových majstrovstiev sveta Vozinhu privítali v stredu po prestupe do klubu čilského rekordného majstra Colo Colo veľkolepou prezentáciou.
Brankára vítalo na štadióne Monumental v Santiagu niekoľko tisíc fanúšikov, pričom nechýbala živá hudba ani ohňostroj. Ceremoniál vysielali naživo.
VIDEO: Parašutista prináša dres Vozinhovi
Everton získal posilu z Arsenalu
11:24 Anglický futbalový klub FC Everton získal z Arsenalu dánskeho reprezentanta Christiana Nörgaarda. Tridsaťdvaročný stredopoliar posilnil tím z Liverpoolu za nezverejnenú sumu a podpísal s ním dvojročnú zmluvu.
Nörgaard prišiel k úradujúcemu šampiónovi Premier League vlani v lete z Brentfordu. V drese „kanonierov“ sa však nepresadil a v základnej zostave španielskeho trénera Mikela Artetu figuroval v ligovej sezóne iba sedemkrát. Nörgaard je štvrtou posilou pre „Toffees“.
„Cítil som, že potrebujem zmenu a chcem hrať vo futbale dôležitejšiu úlohu. Keď som hovoril s trénerom Davidom Moyesom a ďalšími ľuďmi v klube, ktorí sa podieľali na mojom prestupe, dozvedel som sa o celom projekte a veľmi ma zaujal,“ citovala Nörgaarda agentúra AFP.
Nörgaard hral v Bretforde medzi rokmi 2019 až 2025 a odohral zaň 181 stretnutí. Predtým krátko pôsobil aj v talianskej Fiorentine.
Real a Lipsko sa údajne dohodli
11:10 Španielsky futbalový klub Real Madrid sa v stredu údajne dohodol s nemeckým RB Lipsko na prestupovej čiastke za krídelníka Yana Diomandeho.
Po niekoľkých týždňoch rokovaní zaplatí Real za služby 19-ročného reprezentanta Pobrežia Slonoviny približne 135 miliónov eur. Informoval o tom portál The Athletic.
Barcelona a Real chcú Rodriho
11:03 FC Barcelona a Real Madrid poslali rovnakú ponuku anglickému Manchestru City na prestup španielskeho záložníka Rodriho.
Majster sveta v uplynulých dňoch rokuje s Realom, no o služby záložníka Citizens teraz vstúpila aj Barcelona.
Záverečné rozhodnutie bude na samotnom futbalistovi.
Al-Ahli nahradilo Jaissleho
10:36 Matthiasa Jaissleho po odchode do Newcastlu nahradil na trénerskej pozícii v Al-Ahli Chorvát Marino Pušič. K saudskoarabskému tímu z mesta Džidda, ktorý vyhral posledné dva ročníky ázijskej Ligy majstrov, zamieril zo Spojených arabských emirátov a podpísal podľa vyhlásenia klubu zmluvu na dva roky.
Nemecký kouč Jaissle v 38 rokoch získal angažmán v Newcastli v stredu. S Al-Ahli sa mu darilo v Lige majstrov a dva tituly za sebou získal ako prvý tréner.
Štyridsaťpäťročný Pušič do klubu zamieril zo SAE z Al Džazíry. V zbierke má ukrajinský titul z predvlaňajška so Šachtarom Doneck a holandský s Feyenoordom, kde v roku 2023 pôsobil ako asistent trénera.
Prokop bude hosťovať vo Fínsku
10:23 Futbalový útočník Lukáš Prokop z MŠK Žilina odchádza na hosťovanie do prvoligového fínskeho klubu Inter Turku.
Reprezentant Slovenska do 21 rokov bude na severe Európy pôsobiť minimálne do konca kalendárneho roka 2026, pričom súčasťou dohody medzi klubmi je aj opcia na trvalý prestup. Informoval o tom web MŠK.