Futbalové prestupy ONLINE: Newcastle čaká veľká zmena na lavičke (29. júl)

Letné prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo. V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.
Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 6. septembra.
- Prehľad: Prestupy a špekulácie vo futbale - leto 2026
- Kompletný zoznam prestupov a hosťovaní na Slovensku
Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a už nepatria žiadnemu klubu.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste vo štvrtok, 30. júla.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - štvrtok, 30. júl
Japonec opustil Slaviu
10:31 Japonský obranca Daiki Hašioka mieri z pražskej Slavie na hosťovanie do Borussie Mönchengladbach.
Podľa nemeckej televíznej stanice Sky Sport dnes absolvuje dvadsaťsedemročný futbalista v bundesligovom klube zdravotnú prehliadku.
Dvanásty celok uplynulého ročníka nemeckej ligy si vyhliadol Hašioku ako náhradu za ukrajinského pravého obrancu Juchyma Konoplju, ktorý si krátko po svojom príchode do Borussie zo Šachtaru Doneck v prípravnom zápase vážne poranil koleno.
Hašioka strávil jarnú časť minulej sezóny na hosťovaní v Gente. Do Slavie prišiel pred rokom z anglického Lutonu a podpísal zmluvu do júna 2029.
Hráč s 12 štartmi za japonské reprezentačné "áčko" však veľké očakávania nenaplnil. Za Slaviu nastúpil iba do 14 súťažných zápasov, v lige len do ôsmich duelov.
Newcastle čaká zmena na lavičke
10:28 Futbalistov Newcastle United čaká zmena na trénerskej lavičke. Podľa informácií renomovaného novinára Fabrizia Romana hráčov už ďalej nebude viesť Eddie Howe.
Klub má už rokovať o jeho náhrade. Na lavičku anglického klubu by mal zasadnúť Matthias Jaissle.
Nemecký tréner je aktuálne koučom saudskoarabského Al-Ahli.