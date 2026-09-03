Futbalové prestupy ONLINE: Mladík zamieril z Ružomberka na lukratívnu adresu (3. september)

Letné prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo. V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.
Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 16. septembra.
- Prehľad: Prestupy a špekulácie vo futbale - leto 2026
- Kompletný zoznam prestupov a hosťovaní na Slovensku
Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a už nepatria žiadnemu klubu.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste vo štvrtok 3. septembra.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - štvrtok, 3. septembra
Queiroz sa vrátil na lavičku Ghany
11:08 Portugalec Carlos Queiroz sa vráti na lavičku ghanskej futbalovej reprezentácie. Tamojšia asociácia (GFA) o tom informovala na svojej oficiálnej stránke.
Skúsený 73-ročný kormidelník viedol Ghanu od apríla tohto roka. Na nedávnych MS v USA, Kanade a Mexiku s mužstvom postúpil do šestnásťfinále, v ktorom „čierne hviezdy“ prehrali s Kolumbiou 0:1.
Po vypadnutí oznámil koniec, pričom podľa medializovaných informácií bola hlavným dôvodom tohto kroku nevyplatená mzda počas šampionátu.
Vedenie GFA prejavilo záujem o predĺženie spolupráce a po rokovaniach sa s Queirozom napokon dohodlo na ďalšej spolupráci.
Portugalec by sa mal znovu ujať vedenia tímu v najbližšom období, no podrobnosti zmluvy dosiaľ neboli známe.
Ghana je pre Queiroza deviatou reprezentačnou zastávkou v trénerskej kariére. Dvakrát viedol rodné Portugalsko, okrem toho si vyskúšal aj pôsobenie na lavičke Spojených arabských emirátov, Juhoafrickej republiky, Iránu, Kolumbie, Egyptu, Kataru a Ománu.
Na MS sa predstavil päťkrát, ako kouč absolvoval aj záverečné turnaje s Portugalskom (2010) a tri s Iránom (2014, 2018, 2022).
Z Ružomberka do Talianska
10:45 Šestnásťročný slovenský futbalista Michal Vartovník prestúpil z MFK Ružomberok do talianskeho klubu Cagliari Calcio.
Ide o presun v rámci mládežníckych akadémií, Vartovník sa zaradí do tímu Cagliari do 17 rokov.
O príchode slovenského hráča informoval na sociálnej sieti X novinár Rudy Galetti. Podľa neho by Vartovník mohol za nový klub debutovať už v nedeľu v zápase proti rovesníkom z Monzy.
Vartovník sa narodil 10. júna 2010 a v minulosti pôsobil aj v Spišskej Novej Vsi. V mládežníckych výberoch Slovenska nastupoval za reprezentáciu do 16 rokov, za ktorú odohral tri zápasy a strelil jeden gól.
V prvom tíme Cagliari už dlhodobo pôsobí ďalší Slovák, reprezentačný obranca Adam Obert. Ten má so sardínskym klubom platnú zmluvu do júna 2030.