    Futbalové prestupy ONLINE: Mladík zamieril z Ružomberka na lukratívnu adresu (3. september)

    Michal Vartovník.
    Michal Vartovník. (Autor: X/Rudy Galetti)
    Sportnet, TASR|3. sep 2026 o 10:44 (aktualizované 3. sep 2026 o 11:08)
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    Pozrite si prehľad zaujímavých futbalových prestupov v letnom prestupovom období 2026 na Slovensku aj v zahraničí vo štvrtok 3. septembra. Sledujte minútu po minúte.

    Letné prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo. V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.

    Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 16. septembra.

    Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a už nepatria žiadnemu klubu.

    Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste vo štvrtok 3. septembra.

    Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - štvrtok, 3. septembra

    Queiroz sa vrátil na lavičku Ghany

    11:08 Portugalec Carlos Queiroz sa vráti na lavičku ghanskej futbalovej reprezentácie. Tamojšia asociácia (GFA) o tom informovala na svojej oficiálnej stránke.

    Skúsený 73-ročný kormidelník viedol Ghanu od apríla tohto roka. Na nedávnych MS v USA, Kanade a Mexiku s mužstvom postúpil do šestnásťfinále, v ktorom „čierne hviezdy“ prehrali s Kolumbiou 0:1.

    Po vypadnutí oznámil koniec, pričom podľa medializovaných informácií bola hlavným dôvodom tohto kroku nevyplatená mzda počas šampionátu.

    Vedenie GFA prejavilo záujem o predĺženie spolupráce a po rokovaniach sa s Queirozom napokon dohodlo na ďalšej spolupráci.

    Portugalec by sa mal znovu ujať vedenia tímu v najbližšom období, no podrobnosti zmluvy dosiaľ neboli známe.

    Ghana je pre Queiroza deviatou reprezentačnou zastávkou v trénerskej kariére. Dvakrát viedol rodné Portugalsko, okrem toho si vyskúšal aj pôsobenie na lavičke Spojených arabských emirátov, Juhoafrickej republiky, Iránu, Kolumbie, Egyptu, Kataru a Ománu.

    Na MS sa predstavil päťkrát, ako kouč absolvoval aj záverečné turnaje s Portugalskom (2010) a tri s Iránom (2014, 2018, 2022).

    Z Ružomberka do Talianska

    10:45 Šestnásťročný slovenský futbalista Michal Vartovník prestúpil z MFK Ružomberok do talianskeho klubu Cagliari Calcio.

    Ide o presun v rámci mládežníckych akadémií, Vartovník sa zaradí do tímu Cagliari do 17 rokov.

    O príchode slovenského hráča informoval na sociálnej sieti X novinár Rudy Galetti. Podľa neho by Vartovník mohol za nový klub debutovať už v nedeľu v zápase proti rovesníkom z Monzy.

    Vartovník sa narodil 10. júna 2010 a v minulosti pôsobil aj v Spišskej Novej Vsi. V mládežníckych výberoch Slovenska nastupoval za reprezentáciu do 16 rokov, za ktorú odohral tri zápasy a strelil jeden gól.

    V prvom tíme Cagliari už dlhodobo pôsobí ďalší Slovák, reprezentačný obranca Adam Obert. Ten má so sardínskym klubom platnú zmluvu do júna 2030.

    Futbal

    Futbal

    Michal Vartovník.
    Michal Vartovník.
    Futbalové prestupy ONLINE: Mladík zamieril z Ružomberka na lukratívnu adresu (3. september)
    dnes 10:44
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