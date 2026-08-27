Futbalové prestupy ONLINE: Paraguajský brankár a hrdina MS mieri do Francúzska (27. august)

Letné prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo. V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.
Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 6. septembra.
- Prehľad: Prestupy a špekulácie vo futbale - leto 2026
- Kompletný zoznam prestupov a hosťovaní na Slovensku
Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a už nepatria žiadnemu klubu.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste vo štvrtok 27. augusta.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - štvrtok, 27. august
Paraguajský brankár Gill podpísal päťročný kontrakt s Lille
9:30 Paraguajský futbalový brankár Orlando Gill podpísal päťročný kontrakt s francúzskym OSC Lille. Do klubu Ligue 1 prestúpil z argentínskeho San Lorenza. Gill si získal renomé kvalitnými výkonmi na MS 2026, na ktorých výrazne prispel k postupu Paraguaja do osemfinále.
V šestnásťfinále proti favorizovanému Nemecku zneškodnil v 11 m rozstrele dva pokutové kopy. „Chcel by som pozdraviť všetkých fanúšikov Lille.
Dúfam, že sa v novom klube rýchlo adaptujem a pomôžem mu k úspešným výsledkom. Pôsobenie v jednej z najkvalitnejších líg v Európe je pre mňa veľká výzva," uviedol Gill po podpise kontraktu pre oficiálnu webovú stránku Lille.
Celta Vigo odmietla ponuku Nottinghamu na prestup Ruedu
8:30 Vedenie španielskeho futbalového klubu Celta Vigo odmietlo ponuku Nottinghamu Forest na prestup Javiho Ruedu. Talentovaný krídelník patril v uplynulej sezóne ku kľúčovým hráčom Galícijčanov a mal výrazný podiel aj na postupe do štvrťfinále Európskej ligy.
V novembri predĺžil so Celtou zmluvu až do roku 2029. „Javi je dôležitou súčasťou nášho kádra. Má obrovský potenciál," vyjadril sa na adresu Ruedu tréner Celty Claudio Giraldez.
Klub sa po odmietnutí ponuky Nottinghamu rozhodol vylepšiť hráčovi zmluvu a zvýšiť mu plat. Rueda nechýba v nominácii Celty na štvrtkový odložený domáci duel 1. kola La Ligy proti Osasune Pamplona.