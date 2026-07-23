Futbalové prestupy ONLINE: Do Niké ligy mieri mladý talent z Liverpoolu (23. júl)

Letné prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo. V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.
Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 6. septembra.
- Prehľad: Prestupy a špekulácie vo futbale - leto 2026
- Kompletný zoznam prestupov a hosťovaní na Slovensku
Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a už nepatria žiadnemu klubu.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste vo štvrtok 23. júla.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - štvrtok, 23. júl
Spartu má posilniť bratranec Haalanda
13:05 Nórsky futbalový útočník Jonatan Braut Brunes je blízko prestupu z Rakówa Čenstochová do Sparty Praha.
Rokovania medzi klubmi sú v záverečnej fáze, potvrdil predstaviteľ poľského klubu Wojciech Cygan. Brunes je bratranec slávneho nórskeho reprezentanta Erlinga Haalanda.
„Máme blízko k dohode so Spartou Praha. Bude Brunes dnes hrať? To fanúšikovia zistia, keď sa začne zápas,“ uviedol Cygan pre mediálny portál Kanal Sportowy.
Podľa poľských médií by 25-ročný útočník nemal nastúpiť vo štvrtkovom stretnutí 2. predkola Konferenčnej ligy proti Vallette FC. Prestupová suma zatiaľ nie je známa.
Brunes pôsobí v Rakówe od leta 2024 a v 81 súťažných zápasoch zaň strelil 40 gólov. V uplynulých dvoch sezónach zaznamenal v poľskej Ekstraklase dovedna 30 zásahov - 14 v ročníku 2024/2025 a 16 v sezóne 2025/2026.
Je bratranec nórskeho reprezentanta a útočníka Manchestru City Erlinga Haalanda, s ktorým vyrastal v meste Bryne a pôsobil v tamojšej mládežníckej akadémii. Informoval o tom web tn.nova.cz.
Barcelona sa usiluje o návrat Cancela
11:55 Katalánsky veľkoklub FC Barcelona naďalej zostáva optimistický ohľadom príchodu portugalského obrancu Joãa Cancela.
Hoci sa v posledných týždňoch objavili informácie, že dohoda je na spadnutie, transfer zatiaľ oficiálne uzavretý nebol.
Rokovania medzi Barcelonou a saudskoarabským klubom Al-Hilal, ktorému Cancelo patrí, naďalej prebiehajú.
Kľúčovým faktorom celého prestupu zostáva samotný 30-ročný pravý bek. Cancelo sa netají tým, že jeho jedinou prioritou je návrat na Camp Nou. Otázkou nateraz zostáva, či pôjde o trvalý prestup alebo opätovné hosťovanie s opciou na trvalý odkup.
Nemecko v piatok predstaví Kloppa
11:50 Jürgena Kloppa by mali v piatok predstaviť ako nového trénera nemeckej futbalovej reprezentácie. Agentúra DPA sa odvoláva na pozvánku na tlačovú konferenciu, ktorú rozoslal Nemecký futbalový zväz (DFB).
Vo štvrtok ešte neprišlo k oficiálnemu potvrdeniu jeho vymenovania. Pozvánka na podujatie, ktoré sa začne v sídle zväzu v piatok o 11.00 h miestneho času, 59-ročného trénera nespomína, no jeho predstavenie sa všeobecne očakáva.
Podľa denníka Bild dostane nadácia nápojovej spoločnosti ako kompenzáciu dar vo výške 1,14 milióna amerických dolárov. DFB sa k tejto informácii nevyjadril.
Nemecko hľadalo nového trénera po tom, čo bol Julian Nagelsmann nútený odstúpiť po vypadnutí reprezentácie v šestnásťfinále nedávnych majstrovstiev sveta s Paraguajom. Išlo už o tretí neúspech na veľkom turnaji za sebou.
Klopp bude mať na prípravu svojho tímu pred ďalším zápasom deväť týždňov. V úlohe reprezentačného trénera môže debutovať najskôr 24. septembra v Amsterdame v zápase Ligy národov proti Holandsku.
Na Slovensko príde perspektívny mladík z veľkoklubu
9:45 Súpisku MFK Zemplín Michalovce by mal v najbližšom čase rozšíriť ďalší anglický futbalista. Na východ Slovenska má namierené 21-ročný stredopoliar Tommy Pilling, ktorý doteraz pôsobil v FC Liverpool.
O chystanom príchode mladého záložníka informoval ako prvý britský portál thisisanfield.com, od ktorého správu prevzali aj ďalšie tamojšie médiá.
Následne informáciu potvrdilo aj vedenie Michaloviec.
„Kým nie je podpísané všetko, nie je podpísané nič. Je pravda, že sme dohodnutí s Liverpoolom, je pravda, že sme dohodnutí s hráčom. Mal by k nám pricestovať už tento týždeň, čakáme len na nejaké administratívne úkony,“ prezradil generálny manažér klubu Ivan Gondor.
Pilling bol súčasťou akadémie slávneho klubu z Merseyside celkovo šestnásť rokov. Postupne sa prepracoval až do tímu do 21 rokov a v kategórii U18 plnil úlohu kapitána.
V A-tíme Liverpoolu síce do súťažného stretnutia zasiahnuť nestihol, no v domácom pohári niekoľkokrát figuroval na súpiske ako náhradník. Šancu na trávniku Anfieldu dostal vlani v prípravnom zápase proti španielskemu Athletic Bilbao.
Pilling má navyše k liverpoolskemu klubu silné rodinné väzby. Jeho prapradedo Jack Pilling obliekal dres „Reds“ v 40. rochoch minulého storočia a za A-tím odohral viac ako sto súťažných zápasov.
V Michalovciach by mal rozšíriť početnú skupinu hráčov z Anglicka, keďže v kádri Zemplínčanov už pôsobia Kido Taylor-Hart, Ben Cottrell a Kai Brosnan.