Futbalové prestupy ONLINE: AC Miláno získalo belgického reprezentanta (20. august)

Letné futbalové prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo.
V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.
Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 13. septembra.
- Prehľad: Prestupy a špekulácie vo futbale - leto 2026
- Kompletný zoznam prestupov a hosťovaní na Slovensku
Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a u nepatria žiadnemu klubu.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste vo štvrtok, 20. augusta.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - štvrtok, 20. august
AC Miláno získalo Moreiru
8:45 Belgický futbalista Diego Moreira podpísal s AC Miláno päťročnú zmluvu po prestupe z Racingu Štrasburg. Oba kluby o tom informovali v stredu, pričom účastník Serie A uviedol, že 22-ročný stredopoliar podpísal kontrakt do 30. júna 2031.
Kluby nezverejnili výšku odstupného, no podľa viacerých médií dosiahlo 50 miliónov eur. Išlo by o najdrahší predaj v histórii alsaského klubu. Moreira odohral za Belgicko štyri zápasy a raz nastúpil na tohtoročných MS.
Profesionálnu kariéru začal v rezervnom tíme Benficy Lisabon a v roku 2023 zamieril do Chelsea. Za londýnsky klub odohral iba jeden zápas, následne hosťoval v Lyone a o rok neskôr prestúpil do Štrasburgu za 8,5 milióna eur.
Ten prišiel počas tohto leta o viacerých kľúčových hráčov. Koncom júna mu UEFA udelila pokutu 13 miliónov eur za porušenie pravidiel finančnej fair play. Argentínsky stredopoliar Valentin Barco prestúpil do Chelsea, kam pred ním zamieril aj hrotový útočník Emmanuel Emegha. Ofenzívni stredopoliari Julio Enciso a Abdoul Ouattara v pondelok odišli do Ipswichu. Informácie priniesla agentúra AFP.