    Futbalové prestupy ONLINE: Newcastle získa útočníka z Pobrežia Slonoviny

    Bazoumana Touré
    Bazoumana Touré (Autor: Fabrizio Romano)
    Sportnet, TASR|2. júl 2026 o 10:24
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    Pozrite si prehľad zaujímavých futbalových prestupov v letnom prestupovom období 2026 na Slovensku aj v zahraničí vo štvrtok 2. júla. Sledujte minútu po minúte.

    Letné prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo. V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.

    Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 6. septembra.

    Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a už nepatria žiadnemu klubu.

    Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste vo štvrtok 2. júla.

    Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - štvrtok, 2. júl

    Touré podpíše dlhodobú zmluvu s Newcastlom

    10:20 Bazoumana Touré tento týždeň podpíše dlhodobú zmluvu s Newcastlom po potvrdení povolenia na cestu, lekárska prehliadka je už dohodnutá.

    Touré uprednostnil projekt #NUFC pred ďalšími dvoma klubmi, o ktoré bol záujem – jeden z Nemecka a jeden z Anglicka.

    Tonali sa stane najdrahšou posilou Tottenhamu

    9:12 Taliansky stredopoliar Sandro Tonali sa stane najdrahšou posilou Tottenhamu. Dvadsaťšesťročný futbalista mieri do londýnskeho klubu z Newcastlu, ktorý zaňho podľa BBC dostane 92,5 milióna libier a ďalších 7,5 milióna libier môže získať dodatočne na bonusoch.

    Predchádzajúcu ponuku na prestup Tonaliho vo výške 80 miliónov libier vedenie Newcastlu odmietlo.

    Futbal

    Futbal

    Bazoumana Touré
    Bazoumana Touré
    Futbalové prestupy ONLINE: Newcastle získa útočníka z Pobrežia Slonoviny
    dnes 10:24
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