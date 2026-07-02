Futbalové prestupy ONLINE: Newcastle získa útočníka z Pobrežia Slonoviny

Letné prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo. V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.
Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 6. septembra.
- Prehľad: Prestupy a špekulácie vo futbale - leto 2026
- Kompletný zoznam prestupov a hosťovaní na Slovensku
Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a už nepatria žiadnemu klubu.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste vo štvrtok 2. júla.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - štvrtok, 2. júl
Touré podpíše dlhodobú zmluvu s Newcastlom
10:20 Bazoumana Touré tento týždeň podpíše dlhodobú zmluvu s Newcastlom po potvrdení povolenia na cestu, lekárska prehliadka je už dohodnutá.
Touré uprednostnil projekt #NUFC pred ďalšími dvoma klubmi, o ktoré bol záujem – jeden z Nemecka a jeden z Anglicka.
Tonali sa stane najdrahšou posilou Tottenhamu
9:12 Taliansky stredopoliar Sandro Tonali sa stane najdrahšou posilou Tottenhamu. Dvadsaťšesťročný futbalista mieri do londýnskeho klubu z Newcastlu, ktorý zaňho podľa BBC dostane 92,5 milióna libier a ďalších 7,5 milióna libier môže získať dodatočne na bonusoch.
Predchádzajúcu ponuku na prestup Tonaliho vo výške 80 miliónov libier vedenie Newcastlu odmietlo.