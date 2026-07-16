Futbalové prestupy ONLINE: Slovenský brankár má zamieriť do exotickej destinácie

Letné prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo. V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.
Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 6. septembra.
- Prehľad: Prestupy a špekulácie vo futbale - leto 2026
- Kompletný zoznam prestupov a hosťovaní na Slovensku
Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a už nepatria žiadnemu klubu.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste vo štvrtok 16. júla.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - štvrtok, 16. júl
Arsenal sa dohodol na prestupe Tzolisa z FC Bruggy
16:35 Anglický futbalový klub Arsenal sa dohodol s FC Bruggy na prestupe gréckeho reprezentanta Christosa Tzolisa za 40 miliónov eur. Informoval o tom The Athletic.
Dvadsaťštyriročný krídelník odohral v uplynulej sezóne za belgický tím 52 zápasov vo všetkých súťažiach, v ktorých strelil 22 gólov a pridal 29 asistencií. Svojimi výkonmi pomohol Bruggám k zisku 20. titulu.
V Arsenale má na ľavom krídle nahradiť Leandra Trossarda, ktorý v stredu odišiel do istanbulského Besiktasu za 20 miliónov eur.
Tzolis sa vráti do Anglicka po dvoch sezónach, keďže v rokoch 2021 až 2024 bol kmeňový hráč Norwichu. Dva ročníky však strávil na hosťovaniach v holandskom Twente a nemeckom Düsseldorfe, ktorý ho v júli 2024 vykúpil zo zmluvy za 3,5 a okamžite predal do Brúgg za 6,5 miliónov eur.
Tzolis prišiel do Belgicka ako najlepší strelec druhej bundesligy s 22 gólmi a v novom pôsobisku okamžite zažiaril. Okrem ligového titulu s ním vyhral aj domáci pohár a v ročníku 2025/26 ho vyhlásili za najlepšieho hráča sezóny. Za Bruggy odohral dokopy
108 zápasov, v ktorých strelil 43 gólov a na ďalších 45 prihral. Na konte má aj 34 štartov a deväť gólov v národnom tíme.
O jeho služby sa okrem Arsenalu údajne zaujímali aj Manchester United, Aston Villa, Juventus či AS Rím.
Slovenský brankár Holec má zamieriť do Indonézie
16:30 Slovenský brankár Dominik Holec by mal podľa dostupných informácií zamieriť do Indonézie.
Bývalý brankár Karvinej, Sparty a Baníka by mal chytať za nováčika najvyššej súťaže Garudayaksa FC.
V Indonézii nedávno pôsobili aj Česi Ondřej Kúdela a Michael Krmenčík.
FC Kodaň získalo českého záložníka
14:38 Futbalový záložník Alex Král po konci v Unione Berlín podpísal ako voľný hráč zmluvu s FC Kodaň. Čas kontraktu historický najúspešnejší dánsky klub na svojom webe nezverejnil. Pre dvadsaťosemročného hráča pôjde o šiesty zahraničný angažmán.
Kráľ má za sebou popri Unione, kde mu po minulej sezóne vypršala zmluva, aj pôsobenie v Spartaku Moskva, West Hame, Schalke a Espaňole Barcelona. V Česku hral za Teplice a Slaviu, s ktorou vybojoval dva tituly a jeden domáci pohár. V národnom tíme si pripísal 48 štartov. Na terajších majstrovstvách sveta sa nepredstavil, naposledy reprezentoval vlani.
Belgičan z Arsenalu prestupuje do Turecka
14:36 Belgický futbalový krídelník Leandro Trossard sa po zisku anglického titulu vo farbách londýnskeho Arsenalu rozhodol pre odchod do inej súťaže. Tridsaťjedenročný účastník MS 2026 smeruje do Turecka, kde bude hrať za Besiktas Istanbul.
Podľa nepotvrdených informácií za neho Turci zaplatili približne 18 miliónov eur. Trossard prišiel do Lodnýna z konkurenčného z Brightonu v januári 2023.
Počas pôsobenia u "kanonierov" odohral 174 zápasov vo všetkých súťažiach, dosiahol v nich 36 presných zásahov a pridal 34 gólových prihrávok. Bol súčasťou mužstva Mikaela Artetu, ktoré v ostatnej sezóne ovládlo Premier League po viac ako dvoch dekádach.
"Všetci v Arsenale by chceli poďakovať Leandrovi za jeho cenný prínos klubu a popriať mu všetko najlepšie do budúcnosti,“ uviedli zástupcovia londýnskeho družstva vo svojom vyhlásení na oficiálnom webe.