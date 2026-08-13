Futbalové prestupy ONLINE: Krídelník Arsenalu môže opustiť klub po 7 rokoch (13. august)

Letné prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo. V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.
Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 13. septembra.
- Prehľad: Prestupy a špekulácie vo futbale - leto 2026
- Kompletný zoznam prestupov a hosťovaní na Slovensku
Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a už nepatria žiadnemu klubu.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste vo štvrtok 13. augusta.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - štvrtok, 13. august
Galatasaray ponúkol Arsenalu 45 miliónov
10:28 Turecký futbalový klub Galatasaray Istanbul ponúkol Arsenalu Londýn 45 miliónov eur za krídelníka Gabriela Martinelliho. „Kanonieri“ podľa portálu The Athletic už skôr informovali o tom, že sú ochotní predať 25-ročného Brazílčana v prípade, ak dostanú atraktívnu ponuku.
Martinelli má platnú zmluvu s úradujúcim anglickým majstrom do roku 2027, pričom je v nej zahrnutá aj opcia na predĺženie o ďalší rok. Arsenal predal v tomto prestupovom období Leandra Trossarda do Besiktasu Istanbul aj Christiana Norgaarda do Evertonu.
Martinelli si oblieka dres „Gunners“ od roku 2019. Za klub odohral dovedna 278 súťažných stretnutí, v ktorých strelil 62 gólov.