    Futbalové prestupy ONLINE: Krídelník Arsenalu môže opustiť klub po 7 rokoch (13. august)

    Vľavo Gabriel Martinelli oslavuje gól s Bukayom Sakom.
    Vľavo Gabriel Martinelli oslavuje gól s Bukayom Sakom. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|13. aug 2026 o 10:28
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    Pozrite si prehľad zaujímavých futbalových prestupov v letnom prestupovom období 2026 na Slovensku aj v zahraničí vo štvrtok 13. augusta. Sledujte minútu po minúte.

    Letné prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo. V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.

    Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 13. septembra.

    Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a už nepatria žiadnemu klubu.

    Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste vo štvrtok 13. augusta.

    Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - štvrtok, 13. august

    Galatasaray ponúkol Arsenalu 45 miliónov

    10:28 Turecký futbalový klub Galatasaray Istanbul ponúkol Arsenalu Londýn 45 miliónov eur za krídelníka Gabriela Martinelliho. „Kanonieri“ podľa portálu The Athletic už skôr informovali o tom, že sú ochotní predať 25-ročného Brazílčana v prípade, ak dostanú atraktívnu ponuku.

    Martinelli má platnú zmluvu s úradujúcim anglickým majstrom do roku 2027, pričom je v nej zahrnutá aj opcia na predĺženie o ďalší rok. Arsenal predal v tomto prestupovom období Leandra Trossarda do Besiktasu Istanbul aj Christiana Norgaarda do Evertonu.

    Martinelli si oblieka dres „Gunners“ od roku 2019. Za klub odohral dovedna 278 súťažných stretnutí, v ktorých strelil 62 gólov.

    Futbal

    Futbal

    Vľavo Gabriel Martinelli oslavuje gól s Bukayom Sakom.
    Vľavo Gabriel Martinelli oslavuje gól s Bukayom Sakom.
    Futbalové prestupy ONLINE: Krídelník Arsenalu môže opustiť klub po 7 rokoch (13. august)
    dnes 10:28
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