Futbalové prestupy ONLINE: Ružomberok angažoval obrancu z béčka Slovana

Letné prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo. V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.
Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 6. septembra.
- Prehľad: Prestupy a špekulácie vo futbale - leto 2026
- Kompletný zoznam prestupov a hosťovaní na Slovensku
Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a už nepatria žiadnemu klubu.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v stredu 8. júla.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - streda, 8. júl
Český útočník Šašinka skončil v Ružomberku
12:30 Slovenský futbalový klub MFK Ružomberok po vzájomnej dohode opustil český útočník Ondřej Šašinka. Ten prišiel vlani v júli na Liptov z Hradca Králové.
Dvadsaťosemročný zakončovateľ odohral za „Ružu“ dovedna 19 zápasov a dvakrát skóroval. V závere sezóny už ale jeho meno chýbalo na zápasovej súpiske, keďže si poranil členok počas štartu za B-tím v druhej lige. Šašinka bude pokračovať v Karvinej.
Badžgoň predĺžil zmluvu so Žilinou
12:10 Slovenský futbalový klub MŠK Žilina si poistil služby brankára Jakuba Badžgoňa minimálne do 30. júna 2029.
Mládežnícky reprezentant Slovenska sa vypracoval v drese „šošonov“ na tímovú jednotku. Odchovanec MŠK využil svoju príležitosť naplno a kvalitnými výkonmi si získal dôveru realizačného tímu.
Ružomberok angažoval obrancu z „béčka“ Slovana
11:45 Účastník Niké ligy MFK Ružomberok pokračuje v posilnení kádra. Ďalším hráčom, s ktorým sa dohodol na spolupráci je Tomáš Marušin zo Slovana Bratislava, kde nastupoval za B-tím. Na Liptove podpísal trojročnú zmluvu.
„Samozrejme, hrať najvyššiu slovenskú súťaž, to bol jeden z hlavných dôvodov pri mojom rozhodovaní. Oslovili ma hlavný tréner Ružomberka Jaroslav Köstl a športový riaditeľ Tomáš Hübschman. Predostreli mi svoju víziu klubu a čo očakávajú. Zapáčilo sa mi to,“ objasnil svoj krok 21-ročný obranca, ktorý sa ocitol aj v mládežníckych reprezentáciách.
„Ako malý chlapec som začínal v Dúbrave a v desiatich rokoch prišiel prestup do Slovana Bratislava. To bol môj kmeňový klub až doteraz. Najlepšie sa cítim na poste ľavého stopéra, tu som hrával celý čas,“ doplnil Marušin.
Klopp preferuje dlhodobejšie pôsobenie pri Nemecku
10:00 Jürgen Klopp naznačil, že by preferoval dlhodobejšie pôsobenie na lavičke nemeckej futbalovej reprezentácie.
Päťdesiatdeväťročný kormidelník sa má stať nástupcom Juliana Nagelsmanna, ktorý odstúpil z funkcie po prekvapivom vypadnutí Nemecka v osemfinále MS 2026 s Paraguajom.