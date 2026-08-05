Futbalové prestupy ONLINE: Leverkusen nahradil Grimalda ďalším španielskym hráčom (5. august)

Letné prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo. V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.
Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 6. septembra.
- Prehľad: Prestupy a špekulácie vo futbale - leto 2026
- Kompletný zoznam prestupov a hosťovaní na Slovensku
Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a už nepatria žiadnemu klubu.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v stredu 5. augusta.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - streda, 5. august
Arsenal získal kapitána Newcastlu
11:27 Úradujúci šampión Premier League Arsenal sa dohodol s Newcastlom na prestupe jeho kapitána Bruna Guimaraesa. Podľa britských médií zaplatí londýnsky klub za brazílskeho futbalistu 75 miliónov libier (2,1 miliardy korún).
Televízia Sky Sports uviedla, že prvú ponuku Arsenalu ešte Newcastle odmietol, keď ale "Kanonieri" prišli s vylepšenou sumou, s predajom dvadsaťosemročného záložníka súhlasil. V tíme, ktorý pred pár dňami posilnil český brankár Lukáš Horníček, mal Guimaraes zmluvu ešte na dva roky s opciou na ďalší rok.
Do Newcastlu prišiel rodák z Ria de Janeiro v januári 2022 z Lyonu a stal sa jedným z kľúčových hráčov tímu. United pomohol Guimaraes ukončiť dlhé čakanie na trofej a ako kapitán ich doviedol vlani k triumfu v Ligovom pohári.
Newcastle opúšťa účastník tohtoročných majstrovstiev sveta ako ďalší z opôr po Anthonym Gordonovi a Sandrovi Tonalim. V klube tiež skončil tréner Eddie Howe.
Leverkusen posilnil ofenzívny krajný obránca
11:18 Po odchode španielskeho reprezentačného beka Alejandra Grimalda získal Leverkusen na ľavú stranu jeho krajana Miguela Gutiérreza. Z Neapola prestúpil za 30 miliónov eur, informujú nemecké médiá. Dvadsaťpäťročný Gutiérrez sa v klube stretne okrem iného s českým útočníkom Patrikom Schickom.
"Miguel je ofenzívne ladený bek, ktorý výborne zapadne do nášho mančaftu. Je to super futbalista, naša vysnená posila na tento post, "pochvaľoval si športový riaditeľ Bayru Simon Rolfes. Za Neapol v uplynulej sezóne bývalý mládežnícky reprezentant Gutiérrez odohral 36 zápasov, predtým bol v Girone a Reale Madrid.
Grimaldo v júni z Leverkusenu odišiel za 25 miliónov eur do Atlética Madrid.
Salah si údajne našiel nový klub
9:57 Po neúspešných rokovaniach s Besiktasom Istanbul by mal hviezdny útočník Mohamed Salah zamieriť do iného tureckého klubu Trabzonsporu.
Ten rokovania potvrdil s tým, že egyptský futbalista dnes dorazí napoludnie do Istanbulu na lekárske testy a má pripravenú zmluvu na podpis.