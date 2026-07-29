Futbalové prestupy ONLINE: Rodri nechce pokračovať v City, má zamieriť do Realu (29. júl)

Letné prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo. V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.
Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 6. septembra.
- Prehľad: Prestupy a špekulácie vo futbale - leto 2026
- Kompletný zoznam prestupov a hosťovaní na Slovensku
Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a už nepatria žiadnemu klubu.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v stredu 29. júla.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - streda, 29. júl
AC Miláno angažovalo stopéra Diawaru
12:35 Taliansky futbalový klub AC Miláno angažoval francúzskeho obrancu Sankhouna Diawaru z Troyes AC. S 20-ročným stopérom podpísal päťročný kontrakt do júla 2031.
Diawara je odchovanec Troyes a za A-tím debutoval v novembri 2024. V uplynulej sezóne zaň odohral v druhej najvyššej francúzskej súťaži 14 zápasov.
Klub si zaistil postup do Ligue 1, v tabuľke obsadil prvé miesto s päťbodovým náskokom pred Le Mans. „Diawara, ľavonohý stredný obranca, je kombináciou technickej kvality, fyzickej sily a osobnosti.
Tieto atribúty z neho robia veľmi sľubný talent, ktorý sa už preukázal na profesionálnej úrovni vo Francúzsku a je pripravený pokračovať vo svojom rozvoji vo farbách 'rossoneri',“ citovala z vyhlásenia Milána agentúra AP.
Ide o tretiu letnú posilu tímu pod vedením portugalského trénera Rubena Amorima, ktorý v polovici júna nahradil Massimiliana Allegriho. AC angažovalo útočníka Goncala Ramosa z Paríža St. Germain v klubovom rekorde 74 miliónov eur a stopéra Maria Gilu z Lazia Rím.
Rodri si vybral Real Madrid, City musí schváliť prestup
11:25 Španielsky stredopoliar Rodri je podľa tamojších médií čoraz bližšie k prestupu z anglického Manchestru City do Realu Madrid.
Ako referuje web denníka Marca, držiteľ Zlatej lopty na nedávnych majstrovstvách sveta už údajne odmietol záujem francúzskeho Paríža Saint-Germain a s vedením "bieleho baletu" sa ústne dohodol na podmienkach kontraktu do leta 2030.
Prestup však zatiaľ nie je uzavretý. Real Madrid sa ešte musí dohodnúť s Manchestrom City na prestupovej sume. Rodri má s anglickým klubom zmluvu do roku 2027 a podľa španielskych médií by sa transfer mohol pohybovať na úrovni 50 až 60 miliónov eur.
Podľa týchto informácií chce vedenie Realu predložiť oficiálnu ponuku, ale predtým plánuje dokončiť angažovanie reprezentanta Pobrežia Slonoviny Yana Diomandeho z RB Lipsko. Rodri je vraj prioritou trénera Josého Mourinha, ktorý hľadá skúseného stredopoliara schopného riadiť hru a priniesť mužstvu väčšiu taktickú stabilitu.
Real Madrid pritom zrejme nebude mať problém financovať ďalšie posily. Klub v utorok oznámil rekordné hospodárske výsledky, keď jeho prevádzkové výnosy bez započítania prestupov hráčov prvýkrát v histórii prekročili hranicu 1,2 miliardy eur a dosiahli 1,221 miliardy eur. Podľa vedenia klubu ide o najvyššie príjmy, aké kedy zaznamenala športová organizácia.
Klub zároveň vykázal čistý zisk po zdanení vo výške 26,3 milióna eur, čím predĺžil sériu ziskových hospodárskych rokov na 26 za sebou. Čistý dlh bez započítania projektu prestavby Štadióna Santiaga Bernabéua predstavuje deväť miliónov eur, pričom Real má k dispozícii aj nevyužité úverové linky vo výške 475 miliónov eur a hotovostné rezervy vo výške 83 miliónov eur.
Real Madrid pred sezónou 2026/2027 vystužil káder o obrancov Denzela Dumfriesa, Ibrahimu Konatého a Marca Cucurellu, a tiež stredopoliara Bernarda Silvu. Ďalšími posilami by podľa španielskych médií mali byť spomenutí Diomande a Rodri.
Pilling posilnil Michalovce
11:00 Do kabíny MFK Zemplín Michalovce pribudol štvrtý futbalista z Britských ostrovov. Ku Benovi Cottrellovi, Kidovi Taylor-Hartovi a Kaiovi Brosnanovi sa pridal 21-ročný stredopoliar Tommy Pilling.
Odchovanec Liverpoolu podpísal s MFK zmluvu na tri roky. Niké liga bude jeho prvou zahraničnou skúsenosťou.
Česko by mal trénovať Španiel Denia
8:00 Českú futbalovú reprezentáciu by mal podľa španielskeho denníka AS po Miroslavovi Koubkovi prevziať Španiel Santi Denia.
Päťdesiatdvaročný rodák z Albacete dosiahol úspechy s mládežníckymi reprezentáciami a španielsky olympijský tím priviedol aj k zisku zlatej medaily na olympijských hrách v Paríži v roku 2024.