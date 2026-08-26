    Futbalové prestupy ONLINE: Holandský pravý obranca posilnil Spartu (26. august)

    KJ Hoever
    KJ Hoever (Autor: AC Sparta Praha﻿)
    Sportnet, ČTK, TASR|26. aug 2026 o 08:36
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    Pozrite si prehľad zaujímavých futbalových prestupov v letnom prestupovom období 2026 na Slovensku aj v zahraničí v stredu 26. augusta. Sledujte minútu po minúte.

    Letné prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo. V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.

    Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 6. septembra.

    Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a už nepatria žiadnemu klubu.

    Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v stredu 26. augusta.

    Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - streda, 26. august

    Ďalšou posilou Sparty sa stal pravý obranca Hoever

    8:30 Ďalšou letnou posilou pražskej Sparty sa stal obranca Ki-Jana Hoever. Holandský pravý obranca so surinamskými koreňmi prestúpil na Letnú z anglického druholigového Wolverhamptonu a v novom pôsobisku podpísal bližšie nešpecifikovanú viacročnú zmluvu. Pražský klub o tom informoval na svojej webovej stránke.

    Sparta dlhší čas hľadala posilu na pravú stranu obrany, kde má k dispozícii aj Martina Suchomela a Pavla Kadeřábka. Hoever bol v jesennej časti minulej sezóny vo Wolverhamptone spoluhráčom kapitána českej reprezentácie Ladislava Krejčího, jar strávil na hosťovaní v Sheffielde United.

    Bývalý holandský reprezentant do 21 rokov prešiel mládežníckymi akadémiami Ajaxu Amsterdam a Liverpoolu. V roku 2020 prestúpil do Wolverhamptonu, následne hosťoval v PSV Eindhoven, Stoke City, Auxerre a naposledy v Sheffielde United.

    „Ki-Jana má za sebou vo svojich 24 rokoch bohatú futbalovú cestu, pravidelne nastupoval vo francúzskej Ligue 1 alebo anglickej Championship. Zároveň prešiel akadémiami Ajaxu a Liverpoolu, teda prostredím, kde sa hráči od mladého veku učia chcieť vyhrávať,“ uviedol športový riaditeľ Sparty Tomáš Rosický.

    „Na pravú stranu nám prináša rýchlosť, silu, technickú kvalitu a odvahu hrať dopredu. Zároveň je zo svojich predchádzajúcich pôsobísk zvyknutý na fyzický spôsob hry a nebojí sa súbojov. Veríme, že u nás ukáže svoj veľký potenciál a pomôže tímu víťaziť,“ doplnil Rosický.

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