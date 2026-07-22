    Futbalové prestupy ONLINE: Argentínčan Garnacho je na odchode z Chelsea (22. júl)

    Alejandro Garnacho
    Alejandro Garnacho (Autor: SITA/AP)
    Sportnet|22. júl 2026 o 08:45 (aktualizované 22. júl 2026 o 09:45)
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    Pozrite si prehľad zaujímavých futbalových prestupov v letnom prestupovom období 2026 na Slovensku aj v zahraničí v stredu 22. júla. Sledujte minútu po minúte.

    Letné prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo. V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.

    Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 6. septembra.

    Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a už nepatria žiadnemu klubu.

    Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v stredu 22. júla.

    Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - streda, 22. júl

    Španieli chcú dať De la Fuentemu novú zmluvu

    9:45 Kráľovská španielska futbalová federácia chce predĺžiť zmluvu s trénerom Luisom de la Fuentem. Tá súčasná platí do konca majstrovstiev Európy 2028.

    Prezident federácie Louzán sa chce stretnúť so 65-ročným De La Fuentem čo najskôr, aby spolu rokovali o predĺžení kontraktu do roku 2030.

    Luis de la Fuente na oslavách Španielska po triumfe na MS 2026
    Luis de la Fuente na oslavách Španielska po triumfe na MS 2026 (Autor: TASR/AP)

    "Môžeme predpokladať, že De La Fuente s nami ešte zostane. Istý čas už spolupracujeme. Bol som zodpovedný za spravodlivé predĺženie jeho predchádzajúcej zmluvy. Teraz je pravdepodobne na nás, aby sme tento vzťah v čo najväčšej možnej miere zlepšili a rozšírili. Som hrdý na to, ako nám vtedy pomohol dosiahnuť dohodu. V roku 2030 máme historické rande na majstrovstvách sveta v Španielsku a chceli by sme, aby bol Luis jeho súčasťou," vyhlásil Louzán podľa webu AS.

    De la Fuente prevzal kormidlo národného tímu Španielska v roku 2022 a hneď s ním aj vyhral Ligu národov. Neskôr pridal aj striebro v Lige národov a tituly majstra Európy aj majstra sveta. Pred seniorským výberom viedol aj mládežnícke reprezentácie Španielska do 19 a 21 rokov a tiež olympijský tím krajiny spod Pyrenejí.

    Chelsea je otvorená prestupu Garnacha

    8:45 Aston Villa poslala Chelsea oficiálnu ponuku na prestup argentínskeho krídelníka Alejandra Garnacha.

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    Garnacho prišiel do Chelsea len vlani z Manchestru United, no v nabitom kádri si nedokázal vybojovať pevné miesto v základnej zostave. Hoci zasiahol do 43 stretnutí s bilanciou 8 gólov a 4 asistencie, do zápasov nastupoval väčšinou ako striedajúci hráč.

    Chelsea požaduje za argentínskeho reprezentanta sumu okolo 45 miliónov libier a trvá na trvalom predaji. O Garnacha mal záujem aj rímsky AS, no jeho návrh na hosťovanie s opciou londýnsky klub okamžite zamietol.

    O príchod talentovaného krídelníka sa osobne zaujíma tréner Aston Villy Unai Emery.

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