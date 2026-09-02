Futbalové prestupy ONLINE: Grealish sa do City ešte nevráti (2. september)

Letné prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo. V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.
Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 6. septembra.
- Prehľad: Prestupy a špekulácie vo futbale - leto 2026
- Kompletný zoznam prestupov a hosťovaní na Slovensku
Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a už nepatria žiadnemu klubu.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v stredu 2. septembra.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - streda, 2. septembra
Grealish ostáva na hosťovaní
7:50 Anglický futbalista Jack Grealish bude aj v tejto sezóne hosťovať v FC Everton. V tíme tak bude pôsobiť druhý rok po sebe.
Tridsaťročný ofenzívny hráč Manchestru City nastúpil v novej sezóne Premier League ako náhradník v prvých dvoch súťažných zápasoch „Citizens“. Nový tréner tímu Enzo Maresca však uviedol, že mu umožní odchod.
„Cítim sa dobre a som šťastný. V živote som najlepší vtedy a to nielen vo futbale, keď sa cítim milovaný. A toto mi dal tréner, spoluhráči a najmä fanúšikovia,“ povedal Grealish vo vyhlásení pre Everton.
Anglický reprezentant nastúpil vlani za Everton do 20 zápasov, v ktorých strelil dva góly a pridal šesť asistencií.