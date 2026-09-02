    Futbalové prestupy ONLINE: Grealish sa do City ešte nevráti (2. september)

    Jack Grealish.
    Jack Grealish. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|2. sep 2026 o 07:50
    ShareTweet0

    Pozrite si prehľad zaujímavých futbalových prestupov v letnom prestupovom období 2026 na Slovensku aj v zahraničí v stredu 2. septembra. Sledujte minútu po minúte.

    Letné prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo. V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.

    Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 6. septembra.

    Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a už nepatria žiadnemu klubu.

    Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v stredu 2. septembra.

    Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - streda, 2. septembra

    Grealish ostáva na hosťovaní

    7:50 Anglický futbalista Jack Grealish bude aj v tejto sezóne hosťovať v FC Everton. V tíme tak bude pôsobiť druhý rok po sebe.

    Tridsaťročný ofenzívny hráč Manchestru City nastúpil v novej sezóne Premier League ako náhradník v prvých dvoch súťažných zápasoch „Citizens“. Nový tréner tímu Enzo Maresca však uviedol, že mu umožní odchod.

    „Cítim sa dobre a som šťastný. V živote som najlepší vtedy a to nielen vo futbale, keď sa cítim milovaný. A toto mi dal tréner, spoluhráči a najmä fanúšikovia,“ povedal Grealish vo vyhlásení pre Everton.

    Anglický reprezentant nastúpil vlani za Everton do 20 zápasov, v ktorých strelil dva góly a pridal šesť asistencií.

    Futbal

    Futbal

    Jack Grealish.
    Jack Grealish.
    Futbalové prestupy ONLINE: Grealish sa do City ešte nevráti (2. september)
    dnes 07:50
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Futbalové prestupy ONLINE: Grealish sa do City ešte nevráti (2. september)